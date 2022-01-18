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Dünyanın en zengin kulübü, Fenerbahçeli yıldızın peşinde

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de aynı zamanda transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda forma giyen Attila Szalai'ye birçok takım talip oldu. Bu takımlara son olarak, kulüp sahiplerinin maddi varlıklarına göre yapılan sıralamada dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United da eklendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Newcastle, West Ham ve Milan Fenerbahçeli Attila Szalainin peşinde
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda sezon sonu Attila Szalai'nin yüksek bir bonservis ücreti karşılığında satılarak, yeni transferlere bütçe oluşturması planlanıyor.

İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre, Milan'ın yakından takip ettiği Attila Szalai için, West Ham United ve kulüp sahiplerinin maddi varlıklarına göre yapılan sıralamada dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United da eklendi.

20 milyon euro bonservis

23 yaşındaki Macar oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekipleri yakın zamanda transfer görüşmelerine başlayacak. Ayrıca haberde 2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan Szalai'nin 20 milyon euro civarında bir bonservis ücreti olduğu kaydedildi.

  • 18 Ocak 2021 tarihinde Apollon Limassol'den 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Attila Szalai, bu sezon 28 maçta süre alırken 2 asist yaptı.

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