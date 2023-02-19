Neymar'ın sakatlık anı böyle görüntülendi.

Ligue 1'de 24. haftada lider Paris Saint Germain sahasında Lille'i konuk ediyor. İlk yarıda ev sahibi ekip 11'de Neymar'ın asistiyle Mbappe ile 1-0 öne geçerken, 17. dakikada da Vitinha'nın asistinde Neymar ile skoru 2-1 yaptı. 24. dakikada da Andre Gomes'in asistinde Diakite ile Lille farkı bire indirdi ve ilk yarı böyle bitti.