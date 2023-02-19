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Spor

Neymar sakatlandı

Ligue 1'de Paris Saint Germain, 24. haftada Lille'i konuk ederken, Paris ekibinin Brezilyalı yıldızı Neymar sakatlanarak oyunu bıraktı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:30 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Neymar bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 18 gol 17 asistle oynadı.

Neymar bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 18 gol 17 asistle oynadı.

Ligue 1'de 24. haftada lider Paris Saint Germain sahasında Lille'i konuk ediyor. İlk yarıda ev sahibi ekip 11'de Neymar'ın asistiyle Mbappe ile 1-0 öne geçerken, 17. dakikada da Vitinha'nın asistinde Neymar ile skoru 2-1 yaptı. 24. dakikada da Andre Gomes'in asistinde Diakite ile Lille farkı bire indirdi ve ilk yarı böyle bitti.


İkinci yarının başında 48. dakikada ise Neymar bileğinden sakatlanarak kendini yere bıraktı. Çok fazla acı çektiği görülen Brezilyalı yıldız, doktorların kontrollerinin ardından 51. dakikada kenara gelerek yerini Ekitike'ye bıraktı.


31 yaşındaki futbolcu, bu sakatlıkla beraber 2017 yılında transfer olduğu PSG’de 24. sakatlığını yaşadı.


Neymar'ın sakatlık anı böyle görüntülendi.

Neymar'ın sedyedeki hali

#Neymar
#Ligue 1
#Paris Saint-Germain
#PSG
#Lille
#Sakatlık
7 dakika önce
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Neymar sakatlandı
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