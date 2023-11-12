|
Spor

Zaniolo'ya milli davet

Adı bahis iddialarıyla anılan Aston Villa forması giyen İtalyan orta saha Nicolo Zaniolo milli takım kadrosuna davet edildi.

10:17 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 10:20 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, yeniden İtalya Milli Takımı'na davet edildi. Yıldız isim gök-mavilerin oynayacağı Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.


Yıldız oyuncu, geçen ay İtalya'daki bahis soruşturması sonrası kadrodan çıkarılmıştı.


İtalyan basınında yer alan habere göre, Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynadığının kanıtlanmadığı ve bu nedenle teknik direktör Luciano Spalletti tarafından yeniden milli takım kadrosuna alındığı aktarıldı.


İtalya Milli Takım kadrosu






#İtalya
#Nicolo Zaniolo
#EURO 2024 Elemeleri
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Araç sahiplerine müjdeli haber geldi: Petrol fiyatları geriledi motorine büyük indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları