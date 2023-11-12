Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, yeniden İtalya Milli Takımı'na davet edildi. Yıldız isim gök-mavilerin oynayacağı Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynadığının kanıtlanmadığı ve bu nedenle teknik direktör Luciano Spalletti tarafından yeniden milli takım kadrosuna alındığı aktarıldı.