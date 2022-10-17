Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın iddiası

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı taraftarlar mücadelenin ardından teknik direktör Valerien Ismael'e istifa çağrısında bulundu.
TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Valerien Ismael'i eleştirirken, Sergen Yalçın'ın yeniden takımın başına geçebileceği yorumunda bulundu.
İşte Kahveci'nin Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası açıklamaları:
"Bardak doluyor işte"
- "Şampiyonluk adayısın, kadron iyi. İçeride Başakşehir ile oynadın, iyi oynayarak yenildin. Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalıyorsun. Diğer rakibin Trabzonspor ile 2-2 berabere kalıyorsun. Bu 3 maçtan 1'inden bir galibiyet çıkarması gerekirdi bu kadronun. Bardak doluyor işte. Sayın Başkan maç öncesi destek açıklamaları yaptı. 'Sayın Valerien ile şampiyonluk kupası kaldıracağım' dedi. Bu sene mi olur, dayanabilirse seneye mi olur? Onu bilemem. Bu zamanı belli olmayan bir söz. Belli bir kesim bu hocayla olmuyor, belli bir kesim devam edelim diyor. Öveni de eleştiren var, istemeyeni de eleştiren var."
"Seyirci oyuncu değiştirdi"
- "Alanya, Karagümrük maçlarında da söyledim. İlk yarıda oyun evet. İkinci yarıda oyun gelişmiyor. Bugün seyirci oyuncu değiştirdi işte. Seyirci de son nokta. Bağırdı 'İstifa istifa' diye. Ben bir şey demem, karar vericiler verir kararı."
"Josef ve Alli varken Salih çıkıyor"
- "Bu kadroda karides var, ıstakoz var, yengeç var. Çıkan yemek kapuska. Burada çok iyi oyuncular var, iyi bir kadro var. Kulübede alternatif de var. Alli kesin sözleşme imzalamış; sağlam olduğumda oynarım diye. Fenerbahçe derbisinde çok tuttun, kötüydü. Giresun maçında kötüydü, çok tuttun. Alli yine kadroda, en iyi şeyleri yapan Salih ama Salih çıkıyor. Bu kadar kötü oynayan Josef ve Alli varken Salih çıkıyor."
"Ben olsam 'neden oynamıyorum' derim"
- "Ben Gedson olsam üzülürüm. Alli'nin performansını izlesem, 'Ben neden oynamıyorum' derim. Cenk 25 saniyelerden geldi, daha erken oyuna girdi. Golünü de attı, moral de olur. Sevgili Valerien Ismael, Cenk forvet oynamıyor sadece, sağ ön, sol ön oynar yani. Weghorst çok iyi sezon başlangıcı yaptı ama hiçbir oyuncu dokunulmaz değil."
"Hoca herkese eşit olmalı"
- "Necip hata yaptı, 1 dakika sonra oyundan aldın. Bugün Masuaku'yu alamıyorsun. Doğrusu bu almayacaksın zaten ama adalet diye bir şey var. Teknik direktör herkese eşit olmalı. Oyuncular çok akıllıdır, zekidir. Sahanın içinde kim iyi, kim kötü bilir. Onu neden oynattığını da bilir. Dele Alli'yi izleyen oyuncu, taraftar sahada kalsın demez."
"Sergen Hoca'yı yönetim yollamadı, taraftar göndermedi"
- "Beşiktaş taraftarı, bir karar vermiş. 'İstifa' kolay kolay denilmez. Karar uygulanır mı bilmiyorum. Beşiktaş'ın saha içindeki oyun gidişatı iyi değil. Artık skorlar da gelmiyor. Sergen Hoca için taraftar her zaman bağırır. Sergen Hoca kendisi istifa etti diye biliyoruz. Bunu da bilmek lazım. Sergen Hoca'yı taraftar yollamadı ki. 30 bin kişi 'Sergen Hoca istifa' diyene kadar kalmalı. Öyle bir kredisi var dedik burada. Sergen Hoca'yı yönetim yollamadı, taraftar göndermedi. Gelirse de herkes 'Hoş geldin' der."