Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın iddiası

Ekonomi

Akkuyu NGS’nin bir kritik adım daha: Birinci ünitede iç koruma kabuğu tamamlanıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer santrallerin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun 6’ncı katmanı kuruldu. Bir sonraki aşamada yapılacak olan işlem ise reaktör kubbesinin kapatılması olacak.