​Nihat Kahveci: Fenerbahçe Real Madrid gibi oynuyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertlileri galibiyete taşıyan goller Batshuayi, İrfan Can ve Rossi'den geldi. Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren eski futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'yi Real Madrid'e benzetti. Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Analiz yapamıyorlar"
- "Larnaca'dan döndüler, vallahi helal olsun. 3'lü 4'lü oynuyor her maç değişiyor. Kimin oynayacağını bilemiyorsun. Rakip takip da analiz yapamıyor. İrfan sağ ön, sol ön oynuyor, bugün 8 oynuyor. Lincoln sol bek oynuyor, ortaya geliyor. Anlayamıyor rakipler. İlk 11, kulübedekiler veya evde olanı bile analiz etmeleri gerekiyor."
"Rekor gelebilir"
- "Kötü oynarken sonuca bak, sezon sonu büyük ihtimal gol rekoru gelir yüzde 90. Her maç 3-5-4 diye gidiyor. Gidişat 103 golü geçer gidişatı."
"Real Madrid gibi"
- "Topa sahip de olamadı Fenerbahçe, Ankaragücü daha çok sahip oldu. Real Madrid de öyle. Ne yaptı Real Madrid diyorsun, Benzema 2 gol attı, Vinicius attı 3-0 bitti diyorsun."
"Arda 45 saniyelik oyuncu değil"
- "25 saniye nasıl Cenk Tosun için olmaz dedim, Arda da 45 saniyelik oyuncu değil. Geçen maç oynattı, 11 gördük sonunda Arda'da. Hocam 1 dakika kala da alma ama yani. Hocamla anlaşamıyoruz Arda konusunda."