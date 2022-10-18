Spor Nihat Kahveci Fenerbahçe Real Madrid gibi oynuyor
FUTBOL FUTBOL

Nihat Kahveci: Fenerbahçe Real Madrid gibi oynuyor

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Real Madrid gibi oynadığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Nihat Kahveci: Fenerbahçe Real Madrid gibi oynuyor
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertlileri galibiyete taşıyan goller Batshuayi, İrfan Can ve Rossi'den geldi. Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren eski futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'yi Real Madrid'e benzetti. Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Analiz yapamıyorlar"

  • "Larnaca'dan döndüler, vallahi helal olsun. 3'lü 4'lü oynuyor her maç değişiyor. Kimin oynayacağını bilemiyorsun. Rakip takip da analiz yapamıyor. İrfan sağ ön, sol ön oynuyor, bugün 8 oynuyor. Lincoln sol bek oynuyor, ortaya geliyor. Anlayamıyor rakipler. İlk 11, kulübedekiler veya evde olanı bile analiz etmeleri gerekiyor."

"Rekor gelebilir"

  • "Kötü oynarken sonuca bak, sezon sonu büyük ihtimal gol rekoru gelir yüzde 90. Her maç 3-5-4 diye gidiyor. Gidişat 103 golü geçer gidişatı."

"Real Madrid gibi"

  • "Topa sahip de olamadı Fenerbahçe, Ankaragücü daha çok sahip oldu. Real Madrid de öyle. Ne yaptı Real Madrid diyorsun, Benzema 2 gol attı, Vinicius attı 3-0 bitti diyorsun."

"Arda 45 saniyelik oyuncu değil"

  • "25 saniye nasıl Cenk Tosun için olmaz dedim, Arda da 45 saniyelik oyuncu değil. Geçen maç oynattı, 11 gördük sonunda Arda'da. Hocam 1 dakika kala da alma ama yani. Hocamla anlaşamıyoruz Arda konusunda."

ÖZET | Ankaragücü-Fenerbahçe: 0-3
SPOR
ÖZET | Ankaragücü-Fenerbahçe: 0-3

Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'de müthiş istatistik
SPOR
Michy Batshuayi'den Fenerbahçe'de müthiş istatistik


Yedek kulübesinde sigara içti

Yedek kulübesinde
sigara içti

​Yıldız futbolcunun görüntüsü büyük tepki çekti.
Ismael tartışılıyor

Ismael tartışılıyor

Yönetim 'arkasındayız' dese de adaylar var.
Kendini buluyor

Kendini buluyor

​Uğurcan Çakır eski günlerine dönüş sinyali verdi.
Yıldız çok <br>gol yok

Yıldız çok
gol yok

​Galatasaray gol yollarındaki problemi çözemiyor.
En iyisi

En iyisi

​Karim Benzema, Ballon d'Or 2022'nin sahibi oldu.
'Toparlanma<br>süreci olacak'

'Toparlanma
süreci olacak'

​Atila Szalai, Ankaragücü maçından sonra açıklamalarda bulundu.
'Dünyanın en<br>iyilerinden olurdu'

'Dünyanın en
iyilerinden olurdu'

​Jorge Jesus, Ankaragücü galibiyetinin ardından konuştu.
'Taraftarlarımızı mutlu edemedik'

'Taraftarlarımızı mutlu edemedik'

​Ömer Erdoğan, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuştu.
Fenerbahçe <br>başkentte farklı kazandı

Fenerbahçe
başkentte farklı kazandı

​Sarı lacivertliler deplasmanda 3-0 galip geldi.
Batshuayi'den<br>müthiş istatistik

Batshuayi'den
müthiş istatistik

​Beşiktaş'ta tartışılan isim Fenerbahçe'de dikkat çekiyor.
'Olayı görmedim<br>ama sorunu çözeriz'

'Olayı görmedim
ama sorunu çözeriz'

​Rıza Çalımbay'dan Ali Şaşal Vural açıklaması geldi.
Geri adım atmayacak

Geri adım atmayacak

​Orkun Kökçü'nün babası Yeni Şafak Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
'Şiddetle kınıyoruz'

'Şiddetle kınıyoruz'

Ahmet Ağaoğlu'ndan Beşiktaş maçında yaşananlara tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.