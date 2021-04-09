Nihat Kahveci: Fenerbahçe'de sorumluluk futbolcularda ama sıra başkana da gelir

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında çok önemli bir puan kaybı yaşadı.

"Fenerbahçe taraftarı eziyet çekti"

Karşılaşma sonrasında Tivibu Spor'da mücadeleyi değerlendiren eski futbolcu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli futbolcuların taraftalar kadar şampiyonluğu istemediğini vurguladı. Kahveci, "Fenerbahçe 6-7 sezondur şampiyon olamıyor. Taraftar bu sezon çektiği eziyeti hiçbir sezon çekmemiştir. Bundan daha iyi oynadığı maçlar vardı o sezonlarda" ifadelerini kullandı.

"Futbolcular çok rahatlar"

Fenerbahçeli futbolcuların çok rahat olduğunu belirten Kahveci, "Biz yenildiğimizde 3 gün evden çıkamıyorduk. Puan kaybettiğinde bir isyan olur. Beşiktaş'la ilk maçımda Çanakkale Dardanel'e yenildik. Fulya Tesisleri'ne dönemedik. 2 gün evden çıkamadım. Pizza söyledim, kuryeden utandım" dedi.

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"Futbolcularda da sıkıntı var"

Erol Bulut'un takımdan gönderilmesinin ardından sarı-lacivertlilerde herhangi bir değişimin olmadığını vurgulayan Nihat Kahveci, "Erol hoca suçluydu değil mi, gitti. Hoca değişti Emre hoca geldi, değişen bir şey var mı? Yok. Erol hocayı eleştirdik gitti, Emre hocayı da eleştirelim evet de oyuncular, artık sizde de sıkıntı var. Hangi takımda oynadığınızı gösterme konusunda futbolcular da elinden geleni yapması lazım artık" ifadelerini kullandı.

"Sıra başkana ve yönetime de gelir"

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin başkan Ali Koç ve yönetimine de yapılacağını söyleyen Kahveci, "İsim olarak hepsi çok güzel, performans olarak sahada isimlerinizin yüzde 20'sini göstermiyorsunuz. Sosa ülkenin en iyi orta kesen oyuncularından belki ama topu nerelere vuruyor. Oyuncularda asıl sıkıntı var. Ben dedim, 1 numaralı suçlu hocadır ve gitti. Şuan sorumluluk oyuncularda ama eleştiri başkan ve yönetime de gelir böyle giderse" dedi.

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