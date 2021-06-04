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Nihat Kahveci milli futbolcuları tek tek yorumladı

A Milli Takım'ın EURO 2020 öncesi hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Nihat Kahveci, stil olarak Cengiz Ünder'i kendisine benzettiğini söyledi. Kahveci ayrıca Burak Yılmaz için, "Uçaktan inip İtalya maçına çıksa gol atar. Golcü doğmuş" yorumunda bulundu.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Nihat Kahveci milli futbolcuları tek tek yorumladı
Teknik direktör Şenol Güneş'in Moldova maçındaki 11'i

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder kaydetti.

TRT Spor'da karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci, milli futbolcuların performanslarını isim isim değerlendirdi. İşte Kahveci'nin o açıklamaları;

"Güzel goller attık"

  • "Bizim oyuncular kolay gol atmıyor. O yüzden güzel goller attık. Zor paslaşmalar. Hakan Çalhanoğlu'nun üçüncü gözünü devreye alması... Gol geldi. Zidane'a iyi futbolcu ve kötü futbolcu farkını sormuşlar, ayrıca kendi farkını sormuşlar. 'İyi futbolcu top gelmeden ne yapacağını bilir ama ben pas verdiğim kişinin sonra ne yapacağını bilirim' demiş."

Nihat Kahveci
Nihat Kahveci

"Burak golcü doğmuş"

  • "Burak Yılmaz uçaktan inip İtalya maçına çıksa gol atar. Golcü doğmuş. Her türlü pozisyona giriyor ve atıyor."

"Milan'daki performansını Milli Takım'a taşıdı"

  • "Hakan Çalhanoğlu'nun performansını görmek istiyorduk ve eleştiriler vardı. Milan'daki performansını Milli Takım'a taşıdı. 10 numara giymenin ağırlığı çok farklıdır. Maradona, Pele gibi oyuncular bu numarayı giymiş. Zaten artık 10 numara kavramı çok kalmadı. Hakan Çalhanoğlu kenar oyuncusu gibi oynamamalı, içeriye de girmeli. Topa vurduğunda kaleci bile görmüyor."

"Cengiz çok değerli"


  • "Cengiz Ünder'in performansına ve gol atmasına çok sevindim. Oynamadığı dönemde Milli Takım'da da formasını kaptırdı. Öz güvenini yitirdi. Oyuncu 11'de oynayamayacağını hisseder. Formayı kapmak için üstünde baskı vardı, istediğini yapamadı. Ancak fizik olarak hazır olmasa bile kaliteli futbolcu olduğunu gösterdi. Belki 11'de oynamayacak ama bizim için sonradan kullanmak adına önemli bir silah olacak. Cengiz Ünder'in bitiriciliğini kendime benzetiyorum. Ben de kanatta oynarken içeri girmeyi seviyordum. Artık günümüzde böyle oyuncular var. Bu yüzden Cengiz çok değerli ve genç yaşında Avrupa'ya gitti. Şimdi öz güven kazandı."

"Ona Buffon helal diyorum"

  • "Uğurcan Çakır'a, "Buffon" diyorum. Buffon da asist yaptı. Helal olsun."

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"Taylan ilerleyen yıllarda"
  • "Taylan Antalyalı, Galatasaray'daki performansını milli takıma yansıtmıyor ancak ilerleyen yıllarda milli takımın banko oyuncusu olacak."
"Kaan çok önemli"

  • "Kaan Ayhan'ı nereye koyarsan koy, oynuyor. Gerçekten önemli oyuncu."
"Orkun iş yapar"

  • "Orkun Kökçü ön tarafta iyi işler yapar. Ofansif anlamda çok iyi. Rakip sahada oynayacağın maçlarda değerlendirilir. Orkun'un yaşı genç, biraz daha defansif anlamda gelişmeli."

"Kenan Burak'a çok destek oluyor"

  • "Hoca, Kenan Karaman'ı çok tutuyor. Burak Yılmaz'a çok destek oluyor ve geride geliyor. Hakan Çalhanoğlu'nu kesemezsin. Yusuf Yazıcıoğlu da Moldova maçında iyiydi. Bence 11 net."
"Okay çok gelişti"
  • "Okay Yokuşlu, İngiltere'den sonra kendini çok geliştirdi. Dünya Kupası Elemeleri'nde görevini şahane yaptı. Moldova maçında da çok iyiydi. Sahada duracağı pozisyonları iyi biliyor."

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