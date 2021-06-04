Nihat Kahveci milli futbolcuları tek tek yorumladı

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder kaydetti.
TRT Spor'da karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci, milli futbolcuların performanslarını isim isim değerlendirdi. İşte Kahveci'nin o açıklamaları;
"Güzel goller attık"
- "Bizim oyuncular kolay gol atmıyor. O yüzden güzel goller attık. Zor paslaşmalar. Hakan Çalhanoğlu'nun üçüncü gözünü devreye alması... Gol geldi. Zidane'a iyi futbolcu ve kötü futbolcu farkını sormuşlar, ayrıca kendi farkını sormuşlar. 'İyi futbolcu top gelmeden ne yapacağını bilir ama ben pas verdiğim kişinin sonra ne yapacağını bilirim' demiş."
"Burak golcü doğmuş"
- "Burak Yılmaz uçaktan inip İtalya maçına çıksa gol atar. Golcü doğmuş. Her türlü pozisyona giriyor ve atıyor."
🇹🇷⚽ GOOOOOLLL! | Hakan Çalhanoğlu'nun harika topuk pasını Burak Yılmaz aynı güzellikte bitiriyor. Şimdi 1-0 öndeyiz. #Euro2020TRTde pic.twitter.com/y5Ih4LWx5k
🇹🇷⚽ GOOOOOLLL! | Hakan Çalhanoğlu'nun harika topuk pasını Burak Yılmaz aynı güzellikte bitiriyor. Şimdi 1-0 öndeyiz. #Euro2020TRTde pic.twitter.com/y5Ih4LWx5k— TRT Spor (@trtspor) June 3, 2021
"Milan'daki performansını Milli Takım'a taşıdı"
- "Hakan Çalhanoğlu'nun performansını görmek istiyorduk ve eleştiriler vardı. Milan'daki performansını Milli Takım'a taşıdı. 10 numara giymenin ağırlığı çok farklıdır. Maradona, Pele gibi oyuncular bu numarayı giymiş. Zaten artık 10 numara kavramı çok kalmadı. Hakan Çalhanoğlu kenar oyuncusu gibi oynamamalı, içeriye de girmeli. Topa vurduğunda kaleci bile görmüyor."
"Cengiz çok değerli"
- "Cengiz Ünder'in performansına ve gol atmasına çok sevindim. Oynamadığı dönemde Milli Takım'da da formasını kaptırdı. Öz güvenini yitirdi. Oyuncu 11'de oynayamayacağını hisseder. Formayı kapmak için üstünde baskı vardı, istediğini yapamadı. Ancak fizik olarak hazır olmasa bile kaliteli futbolcu olduğunu gösterdi. Belki 11'de oynamayacak ama bizim için sonradan kullanmak adına önemli bir silah olacak. Cengiz Ünder'in bitiriciliğini kendime benzetiyorum. Ben de kanatta oynarken içeri girmeyi seviyordum. Artık günümüzde böyle oyuncular var. Bu yüzden Cengiz çok değerli ve genç yaşında Avrupa'ya gitti. Şimdi öz güven kazandı."
Gecenin Golü | Cengiz Ünder pic.twitter.com/IU9s0OjCHm
Gecenin Golü | Cengiz Ünder pic.twitter.com/IU9s0OjCHm— TRT Spor (@trtspor) June 3, 2021
"Ona Buffon helal diyorum"
- "Uğurcan Çakır'a, "Buffon" diyorum. Buffon da asist yaptı. Helal olsun."
Maçın dikkat çeken anı | Uğurcan Çakır'ın asisti. pic.twitter.com/RhurKGyM0g
Maçın dikkat çeken anı | Uğurcan Çakır'ın asisti. pic.twitter.com/RhurKGyM0g— TRT Spor (@trtspor) June 3, 2021
"Taylan ilerleyen yıllarda"
- "Taylan Antalyalı, Galatasaray'daki performansını milli takıma yansıtmıyor ancak ilerleyen yıllarda milli takımın banko oyuncusu olacak."
- "Kaan Ayhan'ı nereye koyarsan koy, oynuyor. Gerçekten önemli oyuncu."
- "Orkun Kökçü ön tarafta iyi işler yapar. Ofansif anlamda çok iyi. Rakip sahada oynayacağın maçlarda değerlendirilir. Orkun'un yaşı genç, biraz daha defansif anlamda gelişmeli."
"Kenan Burak'a çok destek oluyor"
- "Hoca, Kenan Karaman'ı çok tutuyor. Burak Yılmaz'a çok destek oluyor ve geride geliyor. Hakan Çalhanoğlu'nu kesemezsin. Yusuf Yazıcıoğlu da Moldova maçında iyiydi. Bence 11 net."
- "Okay Yokuşlu, İngiltere'den sonra kendini çok geliştirdi. Dünya Kupası Elemeleri'nde görevini şahane yaptı. Moldova maçında da çok iyiydi. Sahada duracağı pozisyonları iyi biliyor."
#ÖZET | İşte 🇹🇷A Milli Takımımızın 🇲🇩Moldova'yı 2-0 mağlup ettiği maçın özeti:👇 pic.twitter.com/uWk2En8G1V
#ÖZET | İşte 🇹🇷A Milli Takımımızın 🇲🇩Moldova'yı 2-0 mağlup ettiği maçın özeti:👇 pic.twitter.com/uWk2En8G1V— TRT Spor (@trtspor) June 3, 2021