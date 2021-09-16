Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı isme övgü: "Maşallahı var"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi.
Mücadelenin ardından oyuncular üzerinden siyah-beyazlı takımı değerlendiren Nihat Kahveci, Ersin Destanoğlu'nun performansına ayrı bir parantez açtı.
Kahveci'nin TRT Spor'da Beşiktaşlı futbolcularla ilgili yaptığı yorumlar şöyle;
"Beşiktaş'ın karşısında makine sisteminde oynayabilen bir takım vardı"
- "Maçta bu seviyenin futbolcuları vardı. Bu seviyenin biraz altında kalan futbolcular vardı; tempo olarak, teknik olarak, bireysel yetenek olarak. Ama şunu söyleyebilirim; Beşiktaş koştu ve mücadele etti fakat karşısında da çok disiplinli, makine siteminde oynayabilen bir Borussia Dortmund vardı."
"Ersin ilk Şampiyonlar Ligi maçından alının akıyla çıktı"
- "Dortmund çok pozisyona girdi, girdiği pozisyonlarda da kalemizde devleşen bir Ersin Destanoğlu vardı. Ersin'in maşallahı var. Mert Günok'un geldiği günden beri hiç küsmedi. 'Formayı Mert alır oynar'ı düşünmeden üzerine koyan ve performansını artıran bir Ersin, ilk Şampiyonlar Ligi maçından alının akıyla çıktı."
Montero'ya tebrik
- "Francisco Montero'yu ayrıca tebrik etmek istiyorum. İlk maçına çıktı, rakip Dortmund ama çok hazırmış. Welinton ile uyumunu biraz sorgularım çünkü rakip çok pozisyona girdi."
"Bu seviyelerde kaçırdığın zaman göze batıyor"
- "Batshuayi çok pozisyona girecek bu belli. Oynamış olduğu 3 maçta bunu gösterdi ama bu seviyelerde kaçırdığın zaman göze batıyor. Ligde 3 tane girersin 4. pozisyonu atarsın kazanırsın. Bu seviyelerde o fırsatlar çok da kolay gelmiyor."