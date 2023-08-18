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Spor

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Barcelona'daki Messi gibi

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic için Lionel Messi benzetmesi yaptı.

10:52 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nihat Kahveci Tadic'i yorumladı.

Nihat Kahveci Tadic'i yorumladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Maribor'u deplasmanda 3-0 yenerek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin gollerini İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Tadic kaydetti.


Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nut Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın skorunu tayin eden Dusan Tadic'in performansından övgü dolu sözlerle bahsetti ve 34 yaşındaki Sırp futbolcu için Messi benzetmesi yaptı.


Nihat Kahveci'nin Tadic'le ilgili yorumları şöyle:


"Gerçekten büyük lider"

"İsmail Kartal herhangi bir oyuncuyu yedek bırakabilir ancak Dusan Tadic'e dokunmayacak gibi duruyor. Sanki Barcelona'daki Messi. Luis Enrique gelmişti o dönem. Bir maçta 75. dakikada tabela kalktı oyuncu değişikliği için. Messi 'Beni neden oyundan alıyorsun?' dercesine bir hareket yaptı. Tadic sanki her dakika sahanın içinde durmak istiyor. Mesela Tadic'i çıkarsa, 'Neden çıkardı' diyebilir miyiz? Hafta sonu maç var, sonra maç var. Ama Tadic oynamak istiyor. İsmail Kartal ile konuşmuş ve 'Ben bütün maçlarda oynamak istiyorum' demiş gibi. Gerçekten büyük lider. Gelip bu kadar çabuk adapte olması... Hani deriz ya oyuncunun zamana ihtiyacı var... Türkiye'nin kültürüne alışması lazım, İstanbul'un iklimine alışması lazım... İyi futbolcu geliyor, birinci dakikada hemen adapte oluyor. Tadic böyle bir şey."





#Fenerbahçe
#Nihat Kahveci
#Maribor
#Dusan Tadic
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