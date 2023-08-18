Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Barcelona'daki Messi gibi

"İsmail Kartal herhangi bir oyuncuyu yedek bırakabilir ancak Dusan Tadic'e dokunmayacak gibi duruyor. Sanki Barcelona'daki Messi. Luis Enrique gelmişti o dönem. Bir maçta 75. dakikada tabela kalktı oyuncu değişikliği için. Messi 'Beni neden oyundan alıyorsun?' dercesine bir hareket yaptı. Tadic sanki her dakika sahanın içinde durmak istiyor. Mesela Tadic'i çıkarsa, 'Neden çıkardı' diyebilir miyiz? Hafta sonu maç var, sonra maç var. Ama Tadic oynamak istiyor. İsmail Kartal ile konuşmuş ve 'Ben bütün maçlarda oynamak istiyorum' demiş gibi. Gerçekten büyük lider. Gelip bu kadar çabuk adapte olması... Hani deriz ya oyuncunun zamana ihtiyacı var... Türkiye'nin kültürüne alışması lazım, İstanbul'un iklimine alışması lazım... İyi futbolcu geliyor, birinci dakikada hemen adapte oluyor. Tadic böyle bir şey."