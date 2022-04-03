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Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcuya övgü: Maçın en iyisiydi

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kayserispor-Fenerbahçe maçının yıldızının İrfan Can Kahveci olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Nihat Kahveciden Fenerbahçeli futbolcuya övgü: Maçın en iyisiydi
Nihat Kahveci Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, attığı golün yanı sıra yaptığı asistle de performansıyla öne çıkan isimlerden oldu.

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, İrfan Can'la ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Kahveci, genç yıldız adayı Arda Güler'in kenarda olmasının İrfan Can Kahveci'nin performansını artırdığını söyledi.

Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

  • "Arda gol attı diye Arda’yı övmeyeceğim. Arda Fenerbahçe’de çok önemli bir oyuncu, oynamadığı zaman bile önemli neden biliyor musun? Mesut Özil dakika 45’de çıktı, o gün İrfan’ı da çıkarabilirdi Konyaspor maçında. İrfan çıkmadı. İrfan ikinci yarı takımın en iyisiydi çıkana kadar. Bütün pozisyonlarda İrfan vardı. Vurdu direkten döndü, gol atıldı, topun içinde kesiyor, dripling yapıyor, beyin rolünde oynuyor. Arda kulübedeyken İrfan o baskıyla daha iyi bir performans gösteriyor. Çünkü biliyor ki istediği performansı göstermezse orada herkesin beğendiği, herkesin övdüğü gencecik pırıl pırıl Arda her an oyuna girebilir. Kimsenin de 'İrfan’ı neden çıkardın, Arda neden girdi?' demeyeceğini bilen bir İrfan, bugün iplerini eline aldı. Muhteşem asist, uzaktan attığı o gol, koşusu, özverisi, beyin rolünde oynaması, bence maçın en iyisiydi."

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