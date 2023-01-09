Nihat Kahveci'den İrfan Can Kahveci'ye sitem: "Sen kime kızdın?"

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-0 kazandı ve liderliğini perçinledi. Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna giren Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, 85. dakikada rakibine yaptığı faul nedeniyle, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadele sonrasında TRT Spor'da karşılaşmayı değerlendiren eski futbolcu Nihat Kahveci, takımını eksik bırakan İrfan Can Kahveci'ye yüklendi. Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Sen kime kızdın?"

"İrfan Can kime kızdın? Jesus'a mı kızdın ilk 11'de değilsin diye? Tribüne mi, arkadaşlarına mı kızdın? O tekmenin ne anlamı var? Gerek yok. Sen topunu oyna. Belki 2-2 olacak maç. Yok mu geri dönüşler futbolda? Çok gereksiz bir hareket."

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"Fenerbahçe böyle oynamaz"

"O seyirciyi maçın içine alacaksın. Atağınla alacaksın, girdiğin pozisyonla alacaksın. Seni nasıl desteklesin böyle oynarken? Altay'a ver uzun atsın Batshuayi'ye. Berkan alıyor zaten. Böyle futbol mu olur? Açık bir pas yaparak çıkmıyor Fenerbahçe. Çok enterasan. Şampiyonluk yolunda rakiplerinden zaten Başakşehir'i yendin. Bu böyle olmaz. İlk defa Fenerbahçe'yi bu kadar dağınık gördüm."

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