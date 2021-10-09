Spor Nihat Kahveciden milli yıldıza sert sözler Takımında uçuyor, burada mı özgüveni yok?
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Nihat Kahveci'den milli yıldıza sert sözler: Takımında uçuyor, burada mı özgüveni yok?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Avrupa'da oynayan oyuncuların milli takımdaki performansları hakkında konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Kahveciden milli yıldıza sert sözler: Takımında uçuyor, burada mı özgüveni yok?
Nihat Kahveci

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu yedinci maçında Türkiye, sahasında Norveç ile karşılaştı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Avrupa'da oynayan oyuncuların milli takımdaki performanslarının yeterli olmadığını söyledi. Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Attığı her şutu tribünlere vurdu"

"Sahanın içinden gelen biri olarak şunu söyleyebilirim, bu maçı alacak olan oyunculardı. İkinci yarıda yapılan hamlelerden katkıyı ben görmedim. Yusuf PSG'ye karşı şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın yıldızıydı. Yusuf her attığı şutu tribünlere vurdu, bu kadar kötü şut atmasını beklemezdim."

"Avrupa'da inanılmaz işler yapıyor"

"Hakan Çalhanoğlu Inter'in 10 numarası. Orada iyi oynuyor ama burada o oyunu yansıtamadı. Burak Yılmaz'a saygı duyuyorum. Avrupa'da inanılmaz işler yapıyor ama burada yok."

"Sahada takım olmayı gösteremiyoruz"

"İkinci yarıda şunu nasıl kaçırdık diyebileceğimiz bir pozisyonumuz yok. Norveç son dakikada arka direkte galibiyeti kaçırdı. Sahada bir takım gördük onlarda. Avrupa Şampiyonası'ndan bugüne kadar sahanın içinde takım olmayı gösteremiyoruz."

  • Takımlarında uçuyorlar, burada mı özgüven kayıpları var?"
  • "Ben bugün 95 dakika mücadele eden bir Türk Milli Takımı görmedim. Öyle bir şey olsaydı Norveç bize baskı yapmazdı. Özgüven kaybını ben düzeltmeyeceğim. Bunu bir mentor da düzeltmeyecek. Oyuncu kendisi biraz düzeltecek kendisini. Hakan, Inter’de uçuyor. Burada mı özgüven kaybı var? Cengiz, Marsilya’da uçuyor. Burada mı özgüven kaybı var? Merih, Atalanta'da uçuyor. Burada mı özgüven kaybı var?"

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