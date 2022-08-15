Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e: Büyük takımın hocası böyle olmaz Beşiktaş'ın Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçı yorumlayan Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'i eleştirdi. Kahveci, "Beşiktaş Ismael'le şampiyon olabilir mi, olabilir, Olursa da hocanın çok fazla katkısı olacağını sanmıyorum" dedi.

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