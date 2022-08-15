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Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e: Büyük takımın hocası böyle olmaz

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçı yorumlayan Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'i eleştirdi. Kahveci, "Beşiktaş Ismael'le şampiyon olabilir mi, olabilir, Olursa da hocanın çok fazla katkısı olacağını sanmıyorum" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Nihat Kahveciden Valerien Ismaele: Büyük takımın hocası böyle olmaz
Valerien Ismael, yenilen son golde su şişesini yere fırlattı.

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Emrecan Uzunhan'ın yediği kırmızı kartın ardından skoru koruyamadı ve mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı.

TRT Spor'da karşılamayı değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael ve maçın hakemi Yasin Kol'la ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.

Kahveci'nin mücadeleyle ilgili yorumları şöyle:

"Rakip kaleye gidilmemesi için her şeyi yaptı"


  • "Alanyaspor yüzde 70 topa sahip oldu. Hoca rakip kaleye gidilmemesi için her şeyi yaptı ikinci yarıda. Muleka'yı neden oynatmadı, geçen hafta 11'de oynattın. Weghorst top tut, faullere maruz kal asist yap. Daha ne yapsın. Böyle büyük takım hocası olunmaz. 5'liye dön bir şey demem ama rakibe nasıl gideceğim diye hiçbir planın olmaz mı? Terminatör diye pankart açtılar, bundan sonra o pankartlar değişir herhalde."

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"Hakem rezaleti izledik"

  • "Kahraman olmaya çalışan bir hakem izledik. Hakem rezaleti izledik. Böyle bir milat olabilir mi? Herkese objektif olacak dendi, dün Galatasaray'a verilmeyen penaltılar, bugün Beşiktaş'a olmayan kırmızı. Her şey yolundayken bir kırmızı, her şey değişti. Ne güzel maç izliyoruz frikikler vs. Ne güzel maç izlerken hakem rezaleti gördük. Bizi de rahat bırakın güzel bir maç izleyelim artık. Başkan çıkıp konuşacak mı, yöneticiler konuşacak mı diye bekliyor taraftar. Taraftar bugün üzerinden haklı mı; haklı."

"Kahraman olmaya çalışmayın"

  • "Hakem kadar kötü performans gösteren Valerien Ismael. 2'de 2 yapacaktın olmadı işte. Çok da iyi oynamayarak 3-3'e getirdi Alanyaspor, onu da söyleyeyim. Futbola zarar vermeye çalışıyorlar. Futbolcular kahramandır, onun dışında kahraman olmaya çalışmayın. Hoca açıklama yapacak değil mi? Hocayı anca Salih şöyle sakatlandı, N'Koudou böyle sakatlandı demesi lazım. Öyle bir mazereti söylemesi lazım ki kendini kurtarsın. Ghezzal'ın zaten sakatlığı vardı. Diğerleri sakatlanabilir diye çıkardım demesi kurtarır."

Valerien Ismael: Maçı biz verdik
SPOR
Valerien Ismael: Maçı biz verdik

"Beşiktaş Ismael'le şampiyon olabilir mi?"

  • "Tarihte ilk 10 kişi kalan takım değilsin. 10 kişi kalsan da kaleye gider bu takım. Bu kadar kapanmak ne? Saiss'in golüne kadar bile iyi gidiyor işler. Beşiktaş Ismael'le şampiyon olabilir mi, olabilir. Kadro muhteşem çünkü. Olursa da çok fazla katkısı olacağını sanmıyorum."

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