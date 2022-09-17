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Nihat Kahveci'den Icardi yorumu: Böylesi az bulunur

Galatasaray'ın yıldız transferi Mauro Icardi, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Nihat Kahveci, Konyaspor maçının son yarım saatlik bölümde oyuna giren Icardi için, "Topa dokunmadan takımına bu kadar yararlı olan bir forvet az bulunur" yorumunda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Kahvecinin Galatasaray Konyaspor maçı sonrası yorumları
Nihat Kahveci

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Yeni transfer Mauro Icardi, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Arjantinli golcü, müsabakanın 62. dakikasında Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna dahil oldu.

TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Icardi gibi bir forvetin az bulunduğunu ifade etti.

Kahveci'nin maçın ardından yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:

"Okan Hoca'nın hamleleri galibiyeti getirdi"

  • "Öncelikle keyifli bir maç izledik. Konyaspor, bu maça çıkmadan önce neden lider olduğunu kanıtlayan bir ilk yarı performansı gösterdi. Galatasaray'da ikinci yarıda kulübe zenginliği ile Okan Hoca'nın hamleleriyle galibiyeti getiren bir performans göstererek liderliği hak etti."

"Böyle forvet az bulunur"

  • "Mauro Icardi ile ilgili şunu söyleyeyim; Hazır olmadığı belli, Okan Hoca da son yarım saatte oyuna aldı. Topa dokunmadan takımına bu kadar yararlı olan bir forvet az bulunur."

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