Nihat Özdemir: Gelecek sezonu kısmen taraftarlı oynatmak istiyoruz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, beINSPORTS'ta gündemi değerlendirdi. Süper Lig'in çok çekişmeli geçtiğini vurgulayan Başkan Özdemir, her kulübe eşit mesafede olduklarını söyledi. VAR sisteminden memnun olduklarını belirten Nihat Özdemir, VAR'ın her geçen yıl daha iyiye gittiğini ifade etti. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Herkese eşit mesafedeyiz"

"Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Uzun yıllardır böyle bir lig yaşanmadı. Her zaman son haftalara 2 takım yarışarak girerdi. 3 takım eşit şansla son haftalara girdiler. Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Sezona da iyi başladılar. Fenerbahçe şampiyon olacak, TFF de yardım edecek, isimleri zaten 'Fenerasyon' dediler. Bu sefer Galatasaray öne geçmeye başladı, plan program böyle işliyor dediler. Beşiktaş öne geçti, Beşiktaş'a düzen var dediler. Son haftada, 3 takım da eşit şansla son haftaya girdi. Sezon içinde konuşulanların dedikodudan öteye gidemediğini hep birlikte gördük."

"Aldığımız her karar Türk futbolu için"

"Eleştirilmemek mümkün değil, bizim aldığımız her karar Türkiye'deki futbol için. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. Play-off finalleri kaldı. Sezona 11 Eylül'de başladık, devre arası vermeden 42 hafta oynadık. Kulüpler Birliği'nden küme düşmeme konusunda toplu bir karar geldi, biz çok düşündük. Onlara hak vererek, düşmeyi kaldırmıştık. Zor bir sene oldu ama biz ve kulüplerimiz, birbirimize destek olduk. Belki 25-26 yıldır böyle bir lig yaşanmadı."

"Bütün ulusal kupa final maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynatmak istiyoruz"

"1. Lig finalini İzmir'de oynatmayı düşündük. Uygun olan tek stadyum Göztepe Stadyumu'ydu, orası da bakımdaydı. İki takımın yetkilileriyle konuşup, finali İstanbul'a aldık. Elimizden geldikçe, takımların şartlarını da göz önünde bulundurarak bütün ulusal kupa final maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynatmak istiyoruz."

"VAR sistemi her yıl daha iyiye gidiyor"

"VAR sistemi 3. yılını tamamladı, her yıl daha iyiye gidiyor. Kimse kalkıp VAR kötüye gidiyor demesin. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'nın istatistikleri de, bize yakın. VAR sistemi, vazgeçilmez bir nokta olmalıdır. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu konular tartışılıyor. VAR kadrolarının yetişmesi de kolay değil."

"Savcı dosyayı kapattı"

"MHK ve PFDK'nın çalışmalarından memnunum. Bu zorlu süreçte çok büyük bir iş başarıldı. Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK'ya da teşekkür ediyorum. Onlarla devam etmek hedefimiz. Savcılığa verdik, savcı dosyayı kapattı. Fenerbahçe'nin iddiası var, 'Bu konunun üstüne gidin' dedik. Tekrar inceleniyor. Söz konusu VAR operatörü arkadaşımız, UEFA'nın da listesinde bulunuyor."

"Süper Lig'de 18 takım olmalı"

"Süper Lig'de bence 18 takım olmalı. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünmekte. 1. Lig'in de 18 takımla olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor."

"Gelecek sezonu seyircili oynatmak istiyoruz"

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"Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Deplasman tribününe de kısıtlı oranda seyirci almayı planlıyoruz."

1959 öncesi şampiyonluklar hakkında

"1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili ilk başvuru Fenerbahçe'den geldi ama ardından birçok kulüp başvurdu. Hukuk Kurulu bunları inceliyor. Yakın zamanda en doğru hukuksal kararı vereceğiz. Biz karar aldıktan sonra bunun itiraz yolları da açık. Bir karar alacağız ama hukuksal yollarının açık olduğunu görüyoruz."

"Chelsea'nin 4. olmasına sevindik"

"Chelsea maçı çok sıkıntılı gidiyordu, Chelsea 4. oldu. Beşiktaş ve TFF olarak biz, bundan çok mutluluk duyduk. Bir takımımız, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor. Bundan büyük gelir elde edilecek. Beşiktaş, son temsil ettiğinde çok başarılı olmuştu."

"Herkes Lille'i destekledi"

"Herkes Lille'in galip gelmesini istiyordu. Senelerdir PSG şampiyon oluyordu, bu sene Lille'in şampiyon olmasını istedik. İlk devrenin sonunda Burak'ın penaltıyı atması beni çok mutlu etti. Hiç tereddüt etmeden penaltının Burak'a verilmesi beni çok mutlu etti."

"Hayalim Wembley'de final oynamak"

"3 maçtan puan alarak, EURO 2020'de gruptan çıkmak istiyoruz. Ne yapıp edip, gruptan çıkmak istiyoruz. Benim hayalim Wembley'de final oynamak. Bizim çocukların da, Şenol hocanın da hedefi gruptan çıkmak. Hayal ve hedef, final oynamak."

"Kuzu kuzu benim cümlem değil"

"Kuzu kuzu oynayacaklar lafı, benim ağzımdan çıkmış bir şey değil. Bunu bir gazete yazmış, onları da kendileri yazmışlar. Ben böyle bir şey söylemedim. Niye yalanlamadım? Her söylenene bakarsam, benim zamanım kalmaz. UEFA Başkanı Ceferin, Cumhurbaşkanımıza mektup yazdı; 'Maçı alıyorum ama seyircili maçlarla karşılığını vereceğim' dedi. İngiltere'nin kararı aldığı gün, Chelsea ve Manchester City stadı gezdiler, antrenman sahalarını gezdiler, otellere baktılar. Çok beğendiler."

Yabancı kuralı

"Kulüpler yabancı sayısının aynen devam etmesini istiyor. 14 yabancıyla sözleşme yapılsın, sahada serbest olsun diyorlar. Bugün yarın karar vereceğiz."

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bakımsız saha zeminleriyle ilgili alacakları flaş kararı duyurdu: "Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek ve maçları başka illere alınacak" — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 14, 2021



