Nihat Özdemir: Kenan Koçak ile ayrılma gibi bir niyetimiz yok

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gündeme dair açıklamalarda bulundu. UEFA Uluslar Ligi’nde C Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Takım’ın durumunu değerlendiren Nihat Özdemir, “Uluslar Ligi’nde C Grubu’na düşmüştük. Kolay bir grubumuz var tabii ki ama uzak noktalara gideceğiz. Litvanya, Faroe Adaları gibi uzak yerlerden en iyi neticeleri elde ederek hedefimiz 1. olmak. Bu durum bize 2024 Avrupa Şampiyonası için finallere katılma gibi bir şans da doğurabilir. Buradaki hedefimiz B Ligi’ne çıkıp ardından A Ligi’ne çıkmak. Kuralar çekildi ve mart ayı ağırlıklı olarak maçlarımızı yapacağız. İyi neticelerle geçeceğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Kenan Koçak ile ayrılma niyetimiz yok”

Vitor Pereira’nın ardından Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddia edilen Kenan Koçak hakkında da konuşan Nihat Özdemir, “Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı. Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz’la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz’un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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