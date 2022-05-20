Spor Nuri Şahin son maçında Galatasaraylı futbolcudan forma istedi
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Nuri Şahin son maçında Galatasaraylı futbolcudan forma istedi

Antalyaspor ile Galatasaray sezonun son maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadele sonunda Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in Galatasaraylı futbolcuların yanına gitmesi ve Fernando Muslera'dan formasını istemesi dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri Şahin son maçında Galatasaraylı futbolcudan forma istedi
Nuri Şahin - Antalyaspor

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Galatasaray ile oynadıkları maçtan sonra sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Mücadele sonunda taraftarların ilgisine karşılık veren Şahin sonrasında ise rakip takım futbolcularının yanına gitti.

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera'dan formasını isteyen genç teknik adam, Uruguaylı file bekçisiyle bir süre görüştü ve formayı tecrübeli kaleciden aldı.
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