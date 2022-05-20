Nuri Şahin son maçında Galatasaraylı futbolcudan forma istedi

İsmail Köybaşı gülerek anlattı: "Artık rüyalarıma giriyor"

Trabzonsporlu İsmail Köybaşı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Yeni Şafak Spor'un sorularına cevap verdi. Kendisi için yapılan tezahürata da deyinen tecrübeli isim, rüyalarında bile bu besteyi gördüğünü söyledi.