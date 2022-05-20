Nuri Şahin son maçında Galatasaraylı futbolcudan forma istedi

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Galatasaray ile oynadıkları maçtan sonra sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Mücadele sonunda taraftarların ilgisine karşılık veren Şahin sonrasında ise rakip takım futbolcularının yanına gitti.
Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera'dan formasını isteyen genç teknik adam, Uruguaylı file bekçisiyle bir süre görüştü ve formayı tecrübeli kaleciden aldı.
📸 Mücadelenin ilk yarısından kareler.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/sseOSyGs0Q
📸 Mücadelenin ilk yarısından kareler.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/sseOSyGs0Q— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) May 20, 2022