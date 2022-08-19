Spor Anthony Nwakaeme İstanbula geldi Hangi takıma imza atacak?
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Anthony Nwakaeme İstanbul'a geldi: Hangi takıma imza atacak?

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Anthony Nwakaeme, İstanbul'a geldi. Nijeryalı futbolcunun menajeriyle birlikte Galatasaray'dan haber beklediği belirtildi. Öte yandan tecrübeli futbolcunun kaldığı otelde Galatasaray'ın maçını izlerken görülmesi transfer iddialarını iyiden iyiye artırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nwakaeme Galatasarayla anlaştı mı? Nwakaeme kaç yaşında?
Nwakaeme son olarak Trabzonspor'da forma giymişti.

Galatasaray, Trabzonspor'dan ayrılan ve serbest statüde bulunan Nwakaeme ile ilgileniyor.

33 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul'a geldiği ve Galatasaray'dan haber beklediği belirtildi.

Öte yandan tecrübeli futbolcunun kaldığı otelde Galatasaray'ın maçını izlerken görülmesi transfer iddialarını iyiden iyiye artırdı.

  • Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla çıktığı 120 Süper Lig maçında 41 gol atarken 36 da asist yapma başarısı gösterdi.

Radyogol'ün Nwakaeme ile ilgili paylaşımı şöyle;
Türkiye parmakla gösteriliyor

Türkiye parmakla gösteriliyor

​Dünya basınından İstanbul Havalimanı'na övgü dolu sözler.
ABDlileri öldürdük

'ABD'lileri öldürdük'

​Rusya'dan savaş çıkaracak açıklama.
Bakan Bozdağ: Beklentiler karşılanmadığı sürece İsveç ve Finlandiya verdikleri sözü yerine getirmemiş sayılacaklardır

'14 yaşından bu yana İslamiyet'i araştırıyordum'

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