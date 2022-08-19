Anthony Nwakaeme İstanbul'a geldi: Hangi takıma imza atacak?

Galatasaray, Trabzonspor'dan ayrılan ve serbest statüde bulunan Nwakaeme ile ilgileniyor.
33 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul'a geldiği ve Galatasaray'dan haber beklediği belirtildi.
Öte yandan tecrübeli futbolcunun kaldığı otelde Galatasaray'ın maçını izlerken görülmesi transfer iddialarını iyiden iyiye artırdı.
- Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla çıktığı 120 Süper Lig maçında 41 gol atarken 36 da asist yapma başarısı gösterdi.
Radyogol'ün Nwakaeme ile ilgili paylaşımı şöyle;
Trabzonspor'dan bir Nwakaeme geçti...
🖊Onu bir kelime ile anlatın. pic.twitter.com/KT5a3ElVio
Trabzonspor'dan bir Nwakaeme geçti...