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Spor

Ronaldo-Nwakaeme kapışması TVNET'te

Şampiyonluk mücadelesi veren Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme'nin formasını giydiği Al Feiha bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele TVNET'ten canlı yayınlanacak.

12:14 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
İki takımın en önemli gol silahı: Ronaldo ve Nwakaeme

İki takımın en önemli gol silahı: Ronaldo ve Nwakaeme

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr, bugün Al Feiha'ya konuk olacak.


Cristiano Ronaldo ile Anthony Nwakaeme'yi karşı karşıya getirecek maç saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TVNET ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.


Al Nassr'ın yıldızı Ronaldo, çıktığı 11 maçta 11 gol atıp 2 de gol pası verdi. Nwakaeme ise Al Feiha'da 19 maçta 8 gol attı ve 3 asist kaydetti.


Şampiyonluk mücadelesi veren Al Nassr, lider Al İttihad'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Bir maç eksiği bulunan El Feiha ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor.











#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Al Nassr
#Cristiano Ronaldo
#Anthony Nwakaeme
1 saat önce
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