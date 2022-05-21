Nwakaeme'nin istediği rakam ortaya çıktı: Arada büyük fark var

Romanya’nın Petrolul Ploiesti ve Üniversitatea Cluj, İsrail’in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor’a transfer olan Nwakaeme, Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maçın ardından bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu tamamlayacak ve serbest statüye geçecek.

Yönetim ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımda kalmasını istediği Nijeryalı oyuncuyla uzun süredir yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Bunun nedeni ise Nijeryalı oyuncunun bordo-mavili kulüpten talep ettiği rakam.

3.5 milyon euro istiyor

Nwakaeme, bordo-mavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin euro (58 milyon 952 bin TL) talep ederken, Finansal Fair-Play’in yanı sıra takım içi dengeleri de ön planda tutan Trabzonspor Yönetimi’nin oyuncuya senelik 1 milyon 500 bin euro net maaş ve 500 bin euro da imza parasıyla toplam 2 milyon euro (33 milyon 687 bin TL) teklif ettiği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün bu teklifine oyuncu şimdiye kadar olumlu bir cevap vermedi.

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Kontratı hazır

Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncuya yaptığı 2 milyon euroluk teklif üzerinden sözleşmeyi imzalaması için hazır tutarken, Nwakaeme ise Karadeniz ekibine henüz olumlu yanıt vermedi.