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"Ofsaytımsı bir şey olabilir"

Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı. VAR hakemi Özgüç Türkalp'in Sivasspor'un iptal edilen golünde, "Ofsaytımsı bir şey olabilir" demesi şaşkınlığa neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ofsaytımsı bir şey olabilir
Bu pozisyonda ofsayt kararı verildi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Türkiye Futbol Federasyonu Sivasspor-Galatasaray ile Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını paylaştı.

Merkez Hakem Kurulu, bu iki karşılaşmada önemli hakem hataları yapıldığını ve Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu.

Hakemliği bitirilen Özgüç Türkalp'in Sivasspor'un iptal edilen golünde maçın hakemi Erkan Özdamar'a, "Ofsaytımsı bir şey olabilir" demesi futbol kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden oldu.

İşte maçta yaşanan o diyalog:

  • VAR: Bu pozisyonda ofsaytımsı bir şey olabilir!
  • VAR: "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor.
  • Erkan Özdamar: "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin."
  • VAR: Evet, pozisyonda ofsayt var.

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SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

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