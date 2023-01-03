Türkiye Futbol Federasyonu Sivasspor-Galatasaray ile Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını paylaştı.

Merkez Hakem Kurulu, bu iki karşılaşmada önemli hakem hataları yapıldığını ve Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu.

Hakemliği bitirilen Özgüç Türkalp'in Sivasspor'un iptal edilen golünde maçın hakemi Erkan Özdamar'a, "Ofsaytımsı bir şey olabilir" demesi futbol kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden oldu.

İşte maçta yaşanan o diyalog:

VAR: Bu pozisyonda ofsaytımsı bir şey olabilir!

Bu pozisyonda ofsaytımsı bir şey olabilir! VAR: "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor.

"Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor. Erkan Özdamar: "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin."

"Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin." VAR: Evet, pozisyonda ofsayt var.

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SPOR TFF Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını açıkladı