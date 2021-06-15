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Oğulcan Çağlayan: Şampiyonlar Ligi için heyecanlıyım

Galatasaray’da bugün 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Kontroller sonrasında açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki oyuncu Oğulcan Çağlayan, UEFA Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Oğulcan Çağlayan: Şampiyonlar Ligi için heyecanlıyım
Oğulcan Çağlayan sezonu 4 gol ve 1 asistle tamamlamıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da sağlık kontrolleri devam ediyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Emre Kılınç, Ryan Babel, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Atalay Babacan ve Oğulcan Çağlayan, Liv Hospital Vadistanbul'da çeşitli testlere tabi tutuldu.

"Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir final olur"

Kontrollerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Oğulcan Çağlayan, "Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. İnşallah en az sakatlığın yaşandığı, çekişmeli ve sonunda da Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir final olur. Biz de bugün sağlık kontrollerinden geçtik. Her şey yolunda gözüküyor. Buradan da antrenmana gideceğiz" diye konuştu.

"Rakibimiz belli oluyor"

Sezonu erken açtıklarını vurgulayan Oğulcan Çağlayan, "UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibimiz yarın belli oluyor. 20 Temmuz'da ilk maçı oynayacağımızı düşünüyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de ülkemizi gururla temsil eder, turları atlar ve gruplara kalırız. Taraftarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • "Çok heyecanlıyım"
  • Oğulcan Çağlayan, sezona antrenör Selçuk İnan yönetiminde başladıklarını da hatırlatarak, şunları kaydetti:
  • "Zaten geçtiğimiz sezon da Fatih (Terim) hocamızın ekibindeydi. Çok önemli futbol kariyeri var ve bence ileride de çok iyi bir antrenör olacak. Bize tecrübelerini aktarıyor, yardımcı oluyor. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkacağım için çok heyecanlıyım. İnşallah takımın maçları kazanmasına yardımcı olurum. Her Türk gencinin hayali o arenada boy göstermek. İnşallah ben de fırsat bulursam, elimden gelenin en iyisin yapacağım."

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