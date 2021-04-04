Oğuzhan Özyakup camiye yaptığı bağışla gönülleri fethetti

34 yıl sonra gelen kupa Real Sociedad Teknik Direktörü Algucil'i çılgına çevirdi

İspanya Kral Kupası'nda ertelenen 2019-2020 sezonu finalinde, Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup eden Real Sociedad kupanın sahibi oldu.



Real Sociedad'ın, 34 yıl aradan sonra İspanya Kral Kupası'nı kazanması, teknik direktör Imanol Alguacil'i de sevince boğdu.



Alguacil'in, final sonrası düzenlenen basın toplantısında, en koyu Real Sociedad taraftarından bir farkı yoktu. İşte çok konuşulan o görüntüler.

