Spor Oğuzhan Özyakup camiye yaptığı bağışla gönülleri fethetti
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Oğuzhan Özyakup camiye yaptığı bağışla gönülleri fethetti

Hollanda’nın Krommenie kentinde yapılması planlanan Diyanet İşleri'ne bağlı Anadolu Cami'si için başlatılan kampanyaya, Türkiye’den Beşiktaş ve A Milli futbol oyuncusu Oğuzhan Özyakup 20 bin euro bağış gönderdi.

Haber Merkezi DHA
Oğuzhan Özyakup camiye yaptığı bağışla gönülleri fethetti
Oğuzhan Özyakup, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 21 maçta 3 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Hollanda doğumlu olan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Türk çocuklarına derslik olarak da bölümü olacak olan cami inşaat kampanyasına desteği cemaat ve cami yönetimini oldukça memnun etti.

Krommenie’de yapımı planlanan Anadolu Cami'sinin görevlisi Resul Şahin sosyal medya hesabından milli futbolcunun yaptığı bağışı duyurdu.

Şahin konuyla ilgi şunları söyledi:

  • "Hollanda'nın Zaandam şehrinde doğup büyüyen kentimizin gururu milli takımımızın ve Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Oğuzhan Özyakup’un bu bağışı için teşekkür ederiz. Oğuzhan Özyakup ve ailesinin hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir yardım göndermesi bizi mutlu etti. Vatandaşlarımızın ve etraftaki iş yeri sahiplerinin duyarlı davranmaları biz yöneticileri büyük bir şekilde ümitlendirdi. Yeni camimizin temelinin atılmasına daha 2 ay gibi zamanımız var ve 200 bin euro açığımız var, bunu 2 ay içerisinde temin edeceğimize inanıyoruz."

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