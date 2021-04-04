Oğuzhan Özyakup camiye yaptığı bağışla gönülleri fethetti

Hollanda doğumlu olan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Türk çocuklarına derslik olarak da bölümü olacak olan cami inşaat kampanyasına desteği cemaat ve cami yönetimini oldukça memnun etti.
Krommenie’de yapımı planlanan Anadolu Cami'sinin görevlisi Resul Şahin sosyal medya hesabından milli futbolcunun yaptığı bağışı duyurdu.
Şahin konuyla ilgi şunları söyledi:
- "Hollanda'nın Zaandam şehrinde doğup büyüyen kentimizin gururu milli takımımızın ve Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Oğuzhan Özyakup’un bu bağışı için teşekkür ederiz. Oğuzhan Özyakup ve ailesinin hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir yardım göndermesi bizi mutlu etti. Vatandaşlarımızın ve etraftaki iş yeri sahiplerinin duyarlı davranmaları biz yöneticileri büyük bir şekilde ümitlendirdi. Yeni camimizin temelinin atılmasına daha 2 ay gibi zamanımız var ve 200 bin euro açığımız var, bunu 2 ay içerisinde temin edeceğimize inanıyoruz."