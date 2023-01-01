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Spor

Okan Buruk: Daha farklı kazanabilirdik

Galatasaray, Yılport Samsunspor'u 4-2 yendi. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

22:54 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor'u 4-2 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Kerem Aktürkoğlu (2), Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi kaydetti. Sarı kırmızılılar puanını 10 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.


Galibiyetin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı yorumlayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Samsunspor oyun olarak çok iyi bir oyun ortaya koydu. Biz de özellikle ilk yarıda hücum kalitesi olarak iyi oynadık, geçişlerde daha iyi olsak farklı bir skora imza atabilirdik. Hakim Ziyech ilk kez oynadı. Oynadığı sürece çok olumlu sinyal verdi. Yine Ndombele aynı şekilde olumlu işler yaptı." ifadelerini kullandı.


Maçta 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'nu öven Okan Buruk, "Kerem Aktürkoğlu ligin başında istemediği şeyleri gördü. Ancak sonrasında önemli başarılara imza attı. Önemli başarılara imza attı. Bizim için önemli oyuncu. İç sahada ufak tefek şeyler oldu ama sahanın en iyilerindendi. Taraftarlar da onu alkışlayarak uğurladı." dedi.



#Süper Lig
#Galatasaray
#Okan Buruk
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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı sırtladı: Galatasaray 4-2 Samsunspor | ÖZET