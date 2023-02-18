Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

Okan Buruk depremzedeler için 2 imzalı forma bağışladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk yıllarında giydiği 2 formayı geliri depremzedeler yararına kullanılması için açık artırmaya bağışladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:07 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk, 2001-2004 yılları arasında Inter'de oynamıştı.

Okan Buruk, 2001-2004 yılları arasında Inter'de oynamıştı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından, spor dünyasından birçok isim depremzedeler için bağış yapmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü de Dev Müzayede ile iş birliğinde "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışları kabul ediyor.


Teknik direktör Okan Buruk, futbolculuk yıllarında giydiği ve kendi imzasını taşıyan Galatasaray ile Inter formalarını, açık artırma ile satılması amacıyla müzayedeye hediye etti. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Okan Buruk, futbolculuk yıllarında giydiği ve kendi imzasını taşıyan Galatasaray ile Inter formalarını, açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti" denildi.



#Asrın felaketi
#DEPREM
#Galatasaray
#Müzayede
#Okan Buruk
38 dakika önce
default-profile-img
Okan Buruk depremzedeler için 2 imzalı forma bağışladı
Hata yapan hakeme düdük astırıldı
Hatay'da depremin 278'inci saatinde enkazdan kurtarılan Hakan Yasinoğlu Mersin'e getirildi
Yavru kuzular enkazdan çıkınca annelerine koştu
Adıyaman buz kesti, patlayan GES kazanlarından akan sular buz sarkıtı oldu
'Kömür karası eller' enkazın karanlığında kalanları ışığa kavuşturdu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.