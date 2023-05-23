Okan Buruk Devler Ligi için ince hesap yapıyor

Okan Buruk, ligde mutlu sona ulaşıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor.
Bu sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ince hesaplar yapıyor.
Sarı-kırmızılı takım, ligdeki hedefine ulaşırsa eğer Devler Ligi'ne 1. ön eleme turundan dahil olacak. Aslan, grup aşamasına çıkabilmek için 3. ön eleme ve bir play-off oynamak zorunda. Ancak Inter, Serie A'yı ilk 4'te bitirirse ya da Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, Galatasaray bir ön eleme az oynayacak.
Sarı-kırmızılılar bu ihtimal gerçekleşirse 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da sezonu açacak.