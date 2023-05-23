Okan Buruk Devler Ligi için ince hesap yapıyor

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki hedefine ulaşırsa eğer Devler Ligi'ne 1. ön eleme turundan dahil olacak. Aslan, grup aşamasına çıkabilmek için 3. ön eleme ve bir play-off oynamak zorunda. Ancak Inter, Serie A'yı ilk 4'te bitirirse ya da Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, Galatasaray bir ön eleme az oynayacak.