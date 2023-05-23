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Spor

Okan Buruk Devler Ligi için ince hesap yapıyor

Inter, Serie A'yı ilk 4'te bitirirse ya da Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde bir eleme az oynayacak. Şampiyonluğun bir maç uzağında olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu durumu çok önemsiyor.

10:24 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk, ligde mutlu sona ulaşıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor.

Okan Buruk, ligde mutlu sona ulaşıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor.

Bu sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ince hesaplar yapıyor.


Sarı-kırmızılı takım, ligdeki hedefine ulaşırsa eğer Devler Ligi'ne 1. ön eleme turundan dahil olacak. Aslan, grup aşamasına çıkabilmek için 3. ön eleme ve bir play-off oynamak zorunda. Ancak Inter, Serie A'yı ilk 4'te bitirirse ya da Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, Galatasaray bir ön eleme az oynayacak.


Sarı-kırmızılılar bu ihtimal gerçekleşirse 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da sezonu açacak.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Okan Buruk
#Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
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