Okan Buruk: Dikkat etmemiz gerekiyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi iki takım teknik direktörleri ve kaptanları ortak basın toplantısı düzenledi.





Kupayı müzeye götürmek istediklerini belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile kaptan Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu.





Teknik direktör Okan Buruk şöyle konuştu:

'3-4 gün bizim için önemli'

"İki maç arası çok kısaydı ama iki takım da birbirini tanıyor. 3 gün önce karşılıklı oynadık. Lig maçından farklı olarak, orada rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. İlk lig maçında riskleri azaltmak adına rotasyon yapmıştı. Bize göre daha dinlenmiş olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli."

'Amacımız kazanmak'

"Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce, yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanmak. Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Onlar için önemli yerlerden biri. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru bir şekilde ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz."

'Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz'

"Hazırlıklarımızı yaptık. Artık maçı bekliyoruz. Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada da oyuncuların son durumlarını yarın göreceğiz. Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz. O tam kadroyu da doğru bir şekilde kullanacağız."





'Güzel bir final izletiriz inşallah'

"Bu maçın hikayesi farklı olacak. Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mücadeleci bir takım karşımızda olacak. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izletiriz inşallah."

'Hep oynayan takımlardır'

"Fatih Tekke'nin takımları hep oynayan takımlardır. Akan oyundaki değişimden de bahsedildi, oyun kalitesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim de iyi oyuncularımız var, iyi oynuyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz."





Fernando Muslera'nın açıklamaları şöyle:

'Mutluluğu heyecanla bekliyorum'

"Doğrusu tekrar kupa kazanmak için mücadele etmek mutluluk verici. Galatasaray'a geldiğimden bu yana üst üste kazanmak istiyoruz diyorum ve bunu başardık çoğu yıllarda. Yarın da kazanmak istiyoruz ve kazandıktan sonraki mutluluğu heyecanla bekliyorum."

'5 gün çok önemli bizim için'

"Yarından itibaren 5 gün çok önemli bizim için. 19 kupa ile tarihe ismimi yazdırmak beni mutlu eder ama şu anda yarın önemli. Ondan sonra Kayserispor maçına odaklanacağız."











