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Okan Buruk final öncesi Muslera'yı yedek bırakma gerekçesini açıkladı

Okan Buruk final öncesi Muslera'yı yedek bırakma gerekçesini açıkladı

20:2414/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, kale tercihinde Günay Güvenç'i oynatmasının gerekçesini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ve Trabzonspor, bugün saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.


Dev final öncesinde teknik direktör Okan Buruk yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un öne çıkan açıklamaları şöyle:
'O finale yükseldiğimde inanılmaz heyecanlanmıştım'

"Çok büyük bir heyecan var. Gaziantep şehri de final için çok doğru bir seçim oldu, çok güzel bir hava yaratılıyor. 2018’de Akhisarspor’dayken ilk Türkiye Kupası finalimi oynamıştım. O finale yükseldiğimde inanılmaz heyecanlanmıştım. Orada kupa kazanmak benim için tarif edilemez bir duyguydu. Şimdi o heyecanı tekrar yaşıyorum."


'Bütün maçları Günay oynadı kupada'

"Aslında birçok takımın uyguladığı bir şey bu. Bütün maçları Günay oynadı kupada. 2 tane çok iyi kalecimiz var. İyi bir ekibe sahibiz. Son maçlarda da Muslera'nın ne kadar başarılı olduğunu da gördük. Rakiplerin öne geçme şansı varken yaptığı kurtartışları gördük. Günay saha dışında da bence bize önemli şeyler katıyor. İnşallah güzel bir maç olur ve buradan kupayı kaldırarak ayrılırız."




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