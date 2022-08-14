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Okan Buruk: Galatasaray karşısında bir hakem vardı

Süper Lig’in 2. haftasında evinde Giresunspor’a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrasında karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a yüklendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Buruk: Galatasaray karşısında bir hakem vardı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk kez kendi seyircisi önünde sahne alırken, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrasında karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a yüklendi. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Pozisyon üretemedik"

Galatasaray'ın daha fazla pozisyon üretmesi gerekiyor. Son paslar, yaptığımız ortalar kalitesiz olunca üretemedik. Bireysel bir hata, takımımızın düşmesine yol açtı. Çok az ürettik. Haris'in kafası dışında pozisyon üretemedik.

"Galatasaray karşısında bir hakem vardı"

"Galatasaray karşısında olan bir hakem vardı. Çok yanlış kararlar verdi. Süper Lig tecrübesi olmayan bir hakem vardı sahada. Verdiği kararlarla sınıfta kaldığını düşünüyorum. Süper Lig seviyesinin çok altında bir hakem performansı izledik."

  • "Yeni hamleler yapabiliriz"
  • "Yeni oluşan bir takımız. Birçok mevkide değişiklik oldu. Nelsson, Boey, Van Aanholt ve Kerem dışında herkes yeni geldi. Eksiklerimizi düzeltmek için yeni hamleler yapabiliriz ama takımın birbirine alışması için de süre gerekiyor."

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