Okan Buruk: Hakem maça etki etti

"İki tane kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR'dan uyarı gelmedi, Dubois'nın ayağına basılması. Diğeri de Ahmet Oğuz'un pozisyonu. Zorbay Küçük'ün maça etkisi olarak, göstermediği iki kırmızı kartı söyleyebilirim.

9 puan önde olduğumuz bir haftaya girmiştik. Şimdi diğer rakiplerimizin maçlarına bakacağız. Biz kafamızı kaldırıp, buraya nasıl 14 galibiyetle geldiysek bundan sonraki maçlarda da aynı performansımızı sürdürmeye çalışacağız. Üzgünüz."