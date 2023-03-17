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Spor

Okan Buruk: Hakem maça etki etti

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu..

22:49 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Okan Buruk-Galatasaray Teknik Direktörü

Okan Buruk-Galatasaray Teknik Direktörü

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

"İki tane kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR'dan uyarı gelmedi, Dubois'nın ayağına basılması. Diğeri de Ahmet Oğuz'un pozisyonu. Zorbay Küçük'ün maça etkisi olarak, göstermediği iki kırmızı kartı söyleyebilirim.

Acele ettik. Top kayıpları yaptık. Kötü orta yaptık. Kötü pas verdik, özellikle 80. dakikadan sonra. Yanlış uzun toplar oynadık. 2 tane forvet varken, kenarlara inme şansımız varken, top bizdeyken, 2 forvetimize yan ortalarla top getirmemiz gerekirdi.

9 puan önde olduğumuz bir haftaya girmiştik. Şimdi diğer rakiplerimizin maçlarına bakacağız. Biz kafamızı kaldırıp, buraya nasıl 14 galibiyetle geldiysek bundan sonraki maçlarda da aynı performansımızı sürdürmeye çalışacağız. Üzgünüz."





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#Okan Buruk
#Galatasaray
#Süper Lig
25 dakika önce
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