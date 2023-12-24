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Spor

Okan Buruk hakeme yüklendi: Yumruk atıldı penaltımız verilmedi

Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından hakem kararlarını eleştiren teknik direktör Okan Buruk, "Çok net bir penaltı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı" serzenişinde bulundu.

22:24 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 22:26 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.


Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un açıklamaları:
'Yumruk atıldı'

"İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek. Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de full yeterli bir oyun ortaya koymadık"


'Net penaltı var'

"İlk yarı net penaltı var. Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar. Dediğim gibi çok doyuramadık insanları futbola. Teknik adam olarak özür diliyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü"


'Çok saçma'

"Bu yapılan program çok saçma. Üst üste iki derbi maç çok saçma. Ligin en çok yıpranan iki takımının dinleneceği yerde, 29 Aralık'ta bir daha maç oynayacak. Çok saçma. İki takım da kabul edip gidip orada oynayacağız. Beklenti nasıl olur, havası nasıl olur, bilmiyorum. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız"


'Şut şansı vermedik'

"Kazanmak için geldik. Kazanacak bir oyunu daha çok ortaya koyduk. İki takım da bu maçın sonunda oyun olarak kimseyi mutlu edemedi. Az pozisyonla geçti. Rakibimiz çok bekledi. İlk yarıda top hep bizdeydi. Maçın ilk yarısında 1 şut şansı verdik, maçın genelinde isabetli şut şansı vermedik. Yanında biz skor üretmeye çalışan bir takımız. 90 dakika, skora yönelik değişiklikler yaptık. Tehlikeler yarattık ama yeterli miydi, değildi. Bu derbiden daha çok pozisyon, insanları doyuracak bir oyun beklenebilirdi. 0-0 bitti. Çok mutlu olmasak da derbi zordur. Daha çok bizim hakim olduğumuz bir oyundu"






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Fenerbahçe
#Hakem
40 dakika önce
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