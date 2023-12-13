Okan Buruk: Hedefimiz Avrupa Ligi

Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a mağlup olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.





Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Okan Buruk'un açıklamaları:

'Hakem camiasına geçmiş olsun'

"Birincisi dün Türkiye'de gerçekleşen saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Ülke futbolu için dönüm noktası olmasını diliyorum. İnşallah adımlar atılır. Halil Umut Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun"





'Oyuncular tam kenara geldiği anda gol yedik'

"Aslında oyun beklediğimiz gibi oldu. Maç 0-0 giderken hücuma hareketlilik getirmek istedik. Oyuncular tam kenara geldiği anda maalesef gol yedik. Farklı bir değişikliğe gittim sonrasında. Rakibimizin kısıtlı oyunu vardı ama iyi savunma yaptılar. 1 gol attılar"





'Çok net pozisyon üretemedik'

"Kaybetmek istemiyorduk. 2 seçeneğimiz vardı. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek ya da diğer maça göre Avrupa Ligi'nde devam etmek. Oyun beklediğimiz gibi oldu. Maça başlarken kanat oyuncularına büyük iş düşüyordu. Merkezi kapatıyorlardı. Burada daha çok üretmek istiyorduk ama ilk yarıda çok net pozisyon üretemedik. İkinci yarıda daha çok ürettik"





'Birinci golü bulsak, ikinci golü de bulabilirdik'

"Ziyech ve Mertens'in oyuna almak istiyorduk. Hücumda bize enerji getirecek oyuncular kenara geldiği anda gol yedik. Daha sonra Bakambu ile iki forvete döndük. Belki birinci golü bulsak, ikinci golü de bulabilirdik. Çok fazla orta yaptık ama forvetlerimizi buluşturamadık. Net kurtarışlar, çizgiden çıkan toplar oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz"





'Hedefimiz Avrupa Ligi'

"Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol. Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak"



























