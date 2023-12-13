|
Spor

Okan Buruk: Hedefimiz Avrupa Ligi

Galatasaray, Kopenhag'a mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Yenilgi sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Yeni bir hedef bizi bekliyor. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Süper Lig'de bizi şampiyonluk bekliyor, onun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

01:43 - 13/12/2023 الأربعاء
Güncelleme: 01:53 - 13/12/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a mağlup olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.


Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un açıklamaları:
'Hakem camiasına geçmiş olsun'

"Birincisi dün Türkiye'de gerçekleşen saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Ülke futbolu için dönüm noktası olmasını diliyorum. İnşallah adımlar atılır. Halil Umut Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun"


'Oyuncular tam kenara geldiği anda gol yedik'

"Aslında oyun beklediğimiz gibi oldu. Maç 0-0 giderken hücuma hareketlilik getirmek istedik. Oyuncular tam kenara geldiği anda maalesef gol yedik. Farklı bir değişikliğe gittim sonrasında. Rakibimizin kısıtlı oyunu vardı ama iyi savunma yaptılar. 1 gol attılar"


'Çok net pozisyon üretemedik'

"Kaybetmek istemiyorduk. 2 seçeneğimiz vardı. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek ya da diğer maça göre Avrupa Ligi'nde devam etmek. Oyun beklediğimiz gibi oldu. Maça başlarken kanat oyuncularına büyük iş düşüyordu. Merkezi kapatıyorlardı. Burada daha çok üretmek istiyorduk ama ilk yarıda çok net pozisyon üretemedik. İkinci yarıda daha çok ürettik"


'Birinci golü bulsak, ikinci golü de bulabilirdik'

"Ziyech ve Mertens'in oyuna almak istiyorduk. Hücumda bize enerji getirecek oyuncular kenara geldiği anda gol yedik. Daha sonra Bakambu ile iki forvete döndük. Belki birinci golü bulsak, ikinci golü de bulabilirdik. Çok fazla orta yaptık ama forvetlerimizi buluşturamadık. Net kurtarışlar, çizgiden çıkan toplar oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz"


'Hedefimiz Avrupa Ligi'

"Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol. Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak"








#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Okan Buruk
#Kopenhag
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ehliyet ve kimlik yenilemesinde dikkat! 2023 sonunda eski olanlar...