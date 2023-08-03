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Spor

Okan Buruk: Henüz tam takım değiliz

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Zalgiris'le karşı karşıya geldi ve maçı 1-0 kazanmasını bildi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. .

00:08 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i sahasında 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.


İşte Buruk'un o sözleri:

İkinci golü bir türlü atamadık. 10 kişi ile savunma yaptılar, fiziksel olarak bizden çok daha iyi durumdalar. İlk yarıda az ürettik. İkinci yarı Yunus'un oyuna girmesiyle biraz daha fazla ürettik. İkiyi bulup maçı bitirmeliydik.


Henüz tam takım değiliz. Kadromuzda olan oyuncuların bazıları da geç katıldı. Bizimle beraber az süre geçirmiş oyuncular var. Bu turu geçmek önemliydi. Şimdi hedefimiz bir sonraki tur. Bir sonraki turda daha hazır olacağız.


Torreira tam idmanlara başlıyor. Icardi ve Zaha bizle beraber olacak. Zaniolo sakatlığından dolayı yoktu. Daha güçlü bir kadro olacağız. Bu da oyuna yansıyacak.




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#Galatasaray
#Okan Buruk
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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