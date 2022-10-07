Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Sorunsuz bir futbolcu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi yolda olduklarını ve şampiyonluğu istediklerini söyledi. 48 yaşındaki teknik adam Mauro Icardi'yle ilgili de, "Sorunsuz bir oyuncu. Arkadaşlarıyla antrenmana başladı" dedi.

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