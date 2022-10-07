Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Sorunsuz bir futbolcu

Kayserispor maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İyi oyun oynuyoruz"
- "Türkiye'nin en büyük kulübündeyiz, eleştiri olacak. İyi niyetli olduğu sürece, kabul etmek zorundayız. Belki de dünyanın en kolay oyunu... Hepimiz topa dokunduk, yorumluyoruz. Eleştiri olacak ama yolumuz iyi. İyi oyun oynuyoruz. Arkasında duracağız."
"Şampiyon olmak istiyoruz"
- "İyi yoldayız. Bunu nerden anlıyorum? Sokaktaki insanlardan, taraftarın stadı doldurmasından... Taraftarın heyecanından. Bu sene Galatasaray heyecanlı. Takımı da destekliyorlar. Bu birliktelikle birlikte, şampiyon olmak istiyoruz."
"Tek hatamız Giresunspor maçı"
- "Son 5 yılın en yüksek puanını aldık. En zorlu fikstürü oynadık. Bütün maçları kazanacak şekilde oynuyoruz. Tek hatamız Giresunspor maçı. Onun dışındaki maçlarda oyun ve kendimize güven olarak iyiydik. Eksiğimiz, sonlandırma. Bunu değiştirmeliyiz."
"Icardi sorunsuz bir oyuncu"
- "Mauro Icardi sorunu yok. Sorunsuz bir oyuncu. Geldi, arkadaşlarıyla antrenmana başladı. Keyfi iyi. İyi bir karakter. Herkes Icardi için farklı şeyler düşünebilir ama takım arkadaşları ve teknik heyetle iyi ilişkileri olan bir oyuncu. Geçen hafta zor bir hafta geçirdi. Takım üç gün izin yaptı. O da ülkesine gitti, döndü. Çalışmalara başladı. İyi de çalışıyor. Onu da hazır bir şekilde sahada göreceğiz."
"Yabancı kısıtlaması kime fayda sağlıyor?"
- "8+3 kuralını konuşan yok. Seyirci mutsuz, medya mutsuz, hocalar mutsuz. Kimin mutlu olduğunu, kimin fayda sağladığını merak ediyorum. Bu kural gelmeden önce milli takım başarılıydı, oyuncularımız da Avrupa'ya gidiyordu."
"Altyapımızdan oyuncular yetiştirmeliyiz"
- "Türk futbolcu transferi kısıtlı. Yetiştirme sıkıntımız var. Kendi altyapımızdan oyuncuları yetiştirmemiz gerekiyor. Türk savunma oyuncusu bulmak zor, bulduğunuzda da çok büyük rakamlar isteniyor. Türk oyuncu almaya çalışacağız ama içeriden bunu çözmeye çalışacağız."
"Kerem ve Yunus'a güveniyoruz"
- "Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e fazla eleştiri oldu. Onlara güveniyoruz. Yoğun bir süreçleri var, Galatasaray, Milli Takım... Destek olacağız. Galatasaray için ikisi de çok önemli. Performanslarının altındalar, bunun onlar da biz de görüyoruz. Destek vereceğiz."
"Seferovic ile konuştuk"
- "Haris Seferovic'i ne kadar besleyebildik? Ona uygun oynadık mı? Bunları da değerlendirmek lazım. Seferovic iyi çalışıyor. Dün de oturduk ve konuştuk. Atacağı gollerin, psikolojik katkı sağlayacağını konuştuk. Gol atamayınca, baskı altına girdi."