Okan Buruk ile son 20 yılın en iyi Galatasaray'ı

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk devresini lider olarak tamamlamayı başardı Sarı-kırmızılı takımın şu ana kadar yakaladığı bu başarısında teknik direktör Okan Buruk'un katkısı kuşkusuz büyük oldu. Yeni sezon öncesinde İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in yerine göreve gelen Okan Buruk'un tüm istediği transferler yönetim tarafından gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde sezona durgun bir başlangıç yapsa da adım adım liderliğe ilerledi.





Alanyaspor maçı milat oldu





Süper Lig'in ilk 11 haftasında sadece 5 galibiyet alabilen Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada bulunuyordu. Yeni transferleri takıma adapte eden, kadrodaki oyuncuların performanslarını yukarı çeken ve formayı adaletli dağıtan Okan Buruk için 11. haftada oynanan ve 2-2 biten Alanyaspor maçı adeta bir milat oldu. Sarı-kırmızılı takım, sonrasında çıktığı 8 lig maçını da kazanarak zirveye yükseldi. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile çıktığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerini kazanırken, Trabzonspor ile deplasmanda o-o berabere kaldı.





Hedef şampiyonluk





Eski takımı Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, formasını yıllarca terlettiği Galatasaray'ın başında aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim de tecrübeli teknik adama açık çek verdi. Yönetim şampiyonluk yolunda ara transferde Buruk'un istediği oyuncular için çalışmalara başladı.











