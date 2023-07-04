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Spor

Okan Buruk ilgilendikleri yıldız futbolcuyu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir yayında ilgilendikleri futbolcuyla ilgili iddiaları doğruladı. Buruk, her bölge için birçok alternatifleri olduğunu da söyledi.

00:06 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk - Galatasaray Teknik Direktörü

Okan Buruk - Galatasaray Teknik Direktörü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi katıldığı bir canlı yayında transferle ilgili önemli mesajlar verdi. Buruk, Arjantin Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Leandro Paredes'in listelerinde olduğunu ve ilgilendiklerini açıkladı.

Okan Buruk, her bölge için birçok alternatifleri olduğunu söylerken Paredes'in de listelerinde olduğunu ve oyuncuyla Erden Timur'un görüşmeler yaptığını belirtti. Başarılı teknik adam, Paredes ile henüz görüşmediğini de söyledi.

Leandro Paredes, geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçirdi. PSG'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.


#Galatasaray
#Okan Buruk
#Leandro Paredes
21 dakika önce
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