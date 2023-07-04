Okan Buruk ilgilendikleri yıldız futbolcuyu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi katıldığı bir canlı yayında transferle ilgili önemli mesajlar verdi. Buruk, Arjantin Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Leandro Paredes'in listelerinde olduğunu ve ilgilendiklerini açıkladı.

Okan Buruk, her bölge için birçok alternatifleri olduğunu söylerken Paredes'in de listelerinde olduğunu ve oyuncuyla Erden Timur'un görüşmeler yaptığını belirtti. Başarılı teknik adam, Paredes ile henüz görüşmediğini de söyledi.