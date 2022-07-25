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Okan Buruk: "Kazanma alışkanlığı yakalamak istiyoruz"

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray’a yakışır bir takım olacağız" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Okan Buruk: Kazanma alışkanlığı yakalamak istiyoruz
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Nef Stadında ilk maçına çıktı.

Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından genç teknik adam basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Kazanma alışkanlığı yakalamak istiyoruz"

Okan Buruk, “Stada gelirken ilk maçım olacağı için hazırlık müsabakası olsa da çok heyecanlandım. Taraftarımız resmi maç gibi geldi. Onlara teşekkür ediyorum. Gelip destek verdiler. Oyunculara kazanarak devam etmek istediğimizi söyledim. Kazanma alışkanlığı yakalamak istiyoruz. Stada yeni oyuncularımız alıştı, yeni transfer gördü. Bu anlamda birçok şeyi birlikte yaşadığımız bir maçtı. Çok fazla git gel oldu. İlk yarıda yorulduğumuz, istediğimizi yapamadığımız bölümler oldu. Bunun yanında net pozisyonlarına da girdik. Rakibe zaman zaman topu rakibe bıraktık. İkinci yarıda top daha fazla bizde kaldı. Oyuncu değişikliklerinden sonra kalitemiz ortaya çıktı. Daha çok topa sahip olduk ve pozisyona girmeye çalıştık. Genel olarak istedik belli bölümlerde memnun kaldığımız ve belli bölümlerde memnun kalmadığımız bir maç oldu” dedi.

"Galatasaray’a yakışır bir takım olacağız"

Kasımpaşa maçının, birlikte oynayan futbolcular adına önemli bir sınav olduğunu ifade eden genç teknik adam, “İlk defa böyle bir ciddi hazırlık maçı için beraber oynayan oyuncular adına önemli bir sınavdı. Bence gelecek için bölüm bölüm ümit verdik. Bunun daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sert bir kampın ardından buradayız. Gün gün gelişeceğiz. Takımı geliştirecek oyuncular eklenebilir. İçerideki oyuncularımızın hepsinin yeni oyuncular gelince performansı artacak. Buna çok eminim. İnşallah güzel, başarılı, Galatasaray’a yakışır bir takım olacağız. Bunun için de başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulumuz inanılmaz şekilde çaba sarf ediyor. Bunu çok iyi biliyoruz. İnşallah biz de oyuncularla birlikte lige en hazır hale gelmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"Transferleri hazır oyunculardan seçmeliyiz"

Transfer edecekleri oyuncuların takımlarında oynayan ve hazır oyuncular olması gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, "Bu tür oyuncu alırsak direkt olarak takımın içine katabiliriz. 5-6 günlük Avusturya kampından sonra maça kadar bir haftalık daha süremiz var. Bu süre içinde gelecek oyuncuları hazır oyunculardan seçmemiz gerekiyor ki getirip takım içinde direkt antrenmana sokabilelim. İlk tercihimiz bu olacak” dedi.

"Ligin ilk maçına tam olarak hazır halde çıkacağız"

Kasımpaşa maçının kendileri için ölçü olduğunu söyleyen Buruk, "İlk yarıda belli yorgunluklar görsek de ikinci yarı açıldık. Rakip de belli dakikada düştü ve biz yükseldik. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Maçlar olsa da normal antrenmanlar yapıyoruz. Dün yaklaşık 1 saat 15 dakikalık taktik çalışma yaptık. Yorgunluklar olacak ama ligin ilk maçına tam olarak hazır halde çıkacağız. İki tane daha hazırlık maçımız var. Bunlar da bizim için ölçü olacak” ifadelerini kulandı.

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