Okan Buruk: Kazanmayı hak ettik

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu. Buruk, ''Kazanmayı hak ettik'' dedi.
21:45 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.
''Kazanmayı hak ettik''
''Maça hükmeden taraf bizdik. İkinci yarı biraz daha üreten, rakip sahada oynayan, oyunu yöneten takımdık. Pozisyonlar, goller bize galibiyeti getirdi. Rakibimiz de defansif anlamda çok kompakt bir takımdı. Çok mücadele ettiler. Kazanmayı hak ettik.''
Camia olarak kenetlendik
''Şu anki başarı sadece bana ait değil. Hepimiz yaşıyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. En başta ben gözükebilirim ama biz maçları camia olarak kazanıyoruz. Camia olarak kenetlendik.''
''İnşallah sonu şampiyonluk olur''
"12 maçı tek başıma kazanmadım. Takım, ekip, seyirci... Bir kısım seyircimizin gelmesi engellendi ama onların yerine gelenler de muhteşemdi. Bu başarıyı birlikte yaşıyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur."
''İki tane çok iyi santrforumuz var''
"İki tane çok iyi santrforumuz var. Gomis'e süre veremedim, bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Golcülerimize daha çok top getirirsek, gol sayıları daha fazla olacaktır."
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