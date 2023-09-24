Okan Buruk: Montella'ya başarılar diliyorum

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Okan Buruk maç sonu Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın göreve gelmesini değerlendirdi.





Okan Buruk'un açıklamaları:

'Ülkemiz için hayırlı olsun'

"Bir değişim oldu. Ülkemiz için, Milli Takım için hayırlısı olsun. Yani önemli bir şansımız aslında güzel olan yani kaybettiğimiz bir şey yok grupta. Yani ben yüzde 90 oranında bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum"





'Başarılar diliyorum'

"Tabii ki ilk iki, daha sonra play-off yani çıkma olasılığımız çok yüksek. O yüzden ülkemiz için hayırlı olur. Avrupa şampiyonasına da ülkemizi götürür. Ben de hem yeni hocamıza, Montella'ya başarılar dilemek istiyorum"





'Hocamıza destek olacağız'

"Futbol için hayırlısı olsun. Yani böyle bir karar verildi. Bize düşen destek olmak. Ben de kendi kulübüm adına, teknik adam olarak... Yani oyuncularımla Milli Takım'a birçok oyuncu veriyoruz. Orada hocamıza destek olacağız"





Okan Buruk: "Milli Takım yüzde 90 gruptan çıkacaktır. Montella'ya başarılar dilerim." pic.twitter.com/EO1Wp14rgp — SPOR (@yenisafakspor) September 24, 2023



















