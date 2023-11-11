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Spor

Okan Buruk: Pozisyon yokken gol yedik

Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Yenilgiyi değerlendiren teknik direktör Okan Buruk, "Zemin kötüydü, pas için uygun değildi. Oyunu daha hızlı oynamalıydık" ifadelerini kullandı.

21:49 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 21:50 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Galatasaray Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un açıklamaları:

'Pozisyon yokken gol yedik'

"Beklediğimiz bir oyun oldu. Hatayspor kendi yarı sahasında bekledi ve geçişleri deneyecekti. Tüm pozisyonlar böyle oldu. İlk gol, özellikle gelen yüksek top, kenara indirmemiz... Pozisyon yokken gol yedik. İkinci golde de biz pozisyon üretecekken topu kaptırdık, dönüşte de yanlış hamleler yaptık öne doğru"


'Hayal ettik ama yapamadık'

"Hatayspor taktik faulleri çok iyi yaptı, hakem de kimseye kart göstermedi. Oyun içi taktik fauller deneyebilirdik. Geriye düştük, üretmeye çalıştık. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Son 20 dakika rakip çok yarı sahasına çekildi. Üretken olabilirdik. Hücum hamleleri yaptık. Çok pozisyon üretmeyi hayal ettik ama yapamadık"


'Hatayspor'u kutluyorum'

"Hatayspor'u kutluyorum. Bir planları ve ona uygun oyuncuları vardı, bunu uyguladılar. Maçın başından sonuna top bizdeydi. Zemin kötüydü, pas için uygun değildi. Oyunu daha hızlı oynamalıydık. Daha çok üretebilirdik. Kendi kalitemizin altında oynadık"


'Bu tempoda kazanmak zor'

"Penaltı pozisyonları var. Bunlar değerlendirilecektir. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz. Sonraki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Yoğun tempodan geçiyoruz. Bu tempoda kazanmak zor. Kazanamadığımız için üzgünüz"






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Hatayspor
#Hakem
#Penaltı
19 dakika önce
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