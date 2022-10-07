Okan Buruk'tan sol bek hamlesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu haftayı bay geçecek olan sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.





Sezon başından beri 3 yerli kuralını Abdülkerim, Kerem ve Yunus ile kullanan Buruk, sol bekte yerli oyuncu kullanmaya karar verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, idmanlarda Berkan, Kazımcan ve Emre Taşdemir’i denemeye başladı.

Orta saha menşeili olmasına rağmen sol bekte de oynayabileceğini teknik heyete bildiren Berkan, şans bekliyor.

Sol bekte Van Aanholt’tan istediği verimi alamayan Buruk, son Adana Demirspor maçında Dubois’e görev vermişti. Buruk, Kayseri’de yerli bir ismi o bölgeye monte etmeyi planlıyor.

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Büyük umutlarla geldi

Sarı-kırmızılı kulüp, Berkan’ı 2021-2022 sezonu yaz transfer döneminde 4 milyon euro karşılığında Alanyaspor’dan transfer etmişti. Ancak geçen sezon beklentilerin altında kalan genç futbolcu, Galatasaray’ın 13. olarak tamamladığı geçen sezon 48 maça çıktı. 3 asist yapan 24 yaşındaki futbolcu, performansı sebebiyle zaman zaman eleştirilerin odağında yer aldı. Bu sezon başında takımdan ayrılması da gündeme gelen Berkan, bundan sonra kendisini orta sahada değil sol bekte deneyecek.

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