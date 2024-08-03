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Spor

Okan Buruk: 'Skordan dolayı utanmamız gerekiyor'

Turkcell Süper Kupa maçını 5-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Buruk, sorumluluğu üstüne aldığını söyledi.

Haber Merkezi
23:39 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:44 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörğ Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörğ Okan Buruk

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona Turkcell Süper Kupa'da 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle girdi. Teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalar şu şekilde:


"Tebrik ettik"

"Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Kazanmak için çıktık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Rakibimiz hak ettiği için maçı kazandı. Biz de maç sonu çıktık ve tebrik ettik. Bize yakışan da budur."


"Sorumluluk bana ait"

"Oyun olarak birinci dakikada bariz bir hata ile geriye düştük. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. Gelen gollerden sonra psikolojik düşüş oldu. Oyuna giren oyuncu, çıkan arattı mı onu da tam olarak söyleyemiyorum. Sorumlu benim. Takımı hazırlayan bendim. Mağlubiyeti kendi üzerime alıyorum."


"Ders aldık"

"Sezon başında böyle bir mağlubiyet bize ders oldu. Oyun içerisinde daha iyi olabilirdik. Bahanelere sığınmıyoruz, bize bir ders oldu. Uyanmak için bize fırsat oldu. Bazen çok yükseklere çıktığımızda, oranın havasına alıştığınızda, bu tarz sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Güçlü bir takımız, lig maçında ayağa kalkarak galibiyet serisine başlayacağız."


"Ligde favori bizi"

"Lig için en güçlü aday biziz. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. 5. yıldızı takmak istiyoruz. Taraftarlarımız bize inansın."


"Utanmamız gerekiyor"

"Bugün yeterli performans ortaya koyamadık. Galatasaray formasıyla böyle bir mağlubiyet alıyorsak, utanmamız gerekiyor. Böyle bir mağlubiyet hiç yaşamadık. Finallerde kaybetmeye alışık değiliz. Hatalarımızdan ders çıkaracağız."


"Bu stat iyi değil"

"Bu stadı sevmiyorum. Futbol oynamak için elverişli değil. Futbol oynanacak son stadyum. Burada futbol oynanmamalı. Ya diğer sporlar yapılmalı ya da pistler kaldırılıp sadece futbol oynanmalı."



#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Kupa
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