Okan Buruk: "Taraftarımıza verdiğimiz mutluluğu devam ettirmek istiyoruz"

Kupası arasında hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz"

Ligde son maçlarda yakaladıkları iyi performansı hatırlatan Buruk, "Ama tekrar lig başladıktan sonra devam ettireceğiz. Tek korkum özellikle, Dünya Kupası’na giden oyuncuların orada sakatlıklar yaşaması ve kendi içimizde yapacağımız antrenmanlardaki sakatlıklardı. Maalesef 1-2 tane sakatlığımız oldu. Sergio Oliveira’nın bilek dönmesi oldu, dün Icardi’nin topuk pası verirken arka adalesinde bir zorlanma oldu. Onun ilgili bugün sonuç gelecek. Rachica’nın maçtan kalan bir ağrısı vardı, hala devam ediyor, bizle başlamadı. Emre’nin sakatlığı vardı. Ross’un daha önceden sakatlığı vardı. Bu dönem en büyük korkumuz sakatlıklardı. Şu anda onu yaşıyoruz. Lig başladıktan sonra Dünya Kupası’ndaki oyuncular da katıldıktan sonra yine maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu süreçte oynayacağımız hazırlık maçları, az şans verdiğimiz oyuncuların kendilerini gösterme açısından, diğer oyuncuların yerini tamamlaması açısından bizim için önemli olacak. Burada 5 maç düşünüyoruz. Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

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Kadro genişliğinden dolayı transfer düşünmüyoruz"

Transfer dönemiyle de ilgili konuşan Okan Buruk, "Transfer için tabii ki hazırlık yapılıyor. Ne olacağını bilmiyoruz. İlk transferlerimiz kendi içimizdeki oyuncular. Kendi potansiyelini çıkarmamış birçok oyuncumuz var. Geniş kadromuzda az şans verdiğimiz oyuncular. Çünkü tek maçlık bir süreç geçirdik. Genç oyuncularımız var. Belki transfere kalmadan hazırlık kampında oynayacak oyuncularla transfer yapmak ilk hedefimiz. Şu anda transfer öncesi oynayacağımız hazırlık maçları, lig maçları, Türkiye Kupası maçları bize daha net bir şeyler çıkaracak. Şu anda transferden çok bu sürece hazırlanmayı, doğru bir şekilde elimizdeki oyuncuları kullanmayı düşünüyorum. Transfer geldiğinde daha net kararlar vereceğiz. Kadromuzu her zaman güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Transfer komitemiz ve scoutlarımızla birlikte en iyi şekilde hazırlanacağız. Ondan sonra transferlerle ilgili karar vereceğiz. Kadro genişliğimizden dolayı çok fazla transfer düşünmüyoruz. İlk düşüncem elimdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek" şeklinde konuştu.

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"Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık"

Son maçlarda oyun olarak daha iyi bir görüntünün ortaya çıktığını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Sonuç olarak bunu ortaya koyduk. Her zaman gelişmeye devam etmek gerekiyor. Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık. Aynı yerden devam etmek istiyoruz" dedi.

"Oyuncularımızı en iyi şekilde kazanmak istiyoruz"

Şu andaki mevcut kadro ile transferin başlangıcına kadar devam edeceklerini söyleyen Okan Buruk, "Bu oyunculardan en maksimumunu almak istiyoruz. Sözleşme sordunuz, Yunus ve Kerem’in maddi anlamda iyileştirmeleri, onlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Onların da ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı maddi ve manevi anlamda hem de fiziksel anlamda mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlar da Galatasaray’a ait olmuş oyuncular. Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular. Bütün oyuncularımızı en iyi şekilde kazanmak istiyoruz. Bu hazırlık maçları hem bizim hem oyuncularımız hem de taraftarlarımız için çok önemli olacak. Direkt benim bildiğim teklif gelen oyuncumuz yok" ifadelerini kullandı.

"Kerem ve Yunus’a çok güveniyoruz"

Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün’ün kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Buruk, "İyi oynayabilirler, kötü oynayabilirler, takımın oturma süreci vardı. Bunun içerisinde gerçek performansını veremeyen oyuncular oldu. İkisi de milli oyuncular. Galatasaray için önemli ve değerliler. Kerem ve Yunus’a çok güveniyoruz. Hazırlık maçları da Yunus için iyi olacak. Tekrar kendi performansına getirmemiz gerekiyor. Yunus’tan beklentimiz çok yüksek" cümlelerine yer verdi.

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