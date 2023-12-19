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Spor

Okan Buruk: "Türkiye ve Avrupa'da iddialıyız"

UEFA'nın Avrupa futbol organizasyonlarında üst tur kura çekimleri yapıldı. Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Çekya'dan Sparta Prag oldu. Kura sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hem Türkiye hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir" dedi.

Haber Merkezi
09:28 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor
Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag eşleşmesini değerlendirdi. İç sahada maç kaybetmeyen bir takımla oynayacaklarını belirten Buruk, Türk takımlarının Avrupa'da yoluna devam edeceğini söyledi.


"İddialı bir Galatasaray var"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Sparta Prag liginde lider durumda, iç sahada maç kaybetmiyorlar. 3'lü savunma oynuyorlar. Grupta hep 4'lü oynayan takımlara karşı oynadık. Türkiye'de de fazla 3'lü oynayan takım yok, o yüzden bizim için yeni bir deneyim olacak. Amacımız kadromuzu güçlendirebilmek. Hep finalden bahsediyoruz, bunlar şu an bizim için bir hayal. Hem Türkiye hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Buruk, transfer konusunda ise "Karagümrük'ten sonra önümüzde Fenerbahçe maçı var. iki takım için de çok değerli bir maç çünkü birbirimize yakınız. Sonra Süper Kupa var, bu süreçte kadro için kararlarımızı alacağız ama şu an aldığımız bir karar yok" dedi.





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Sparta Prag
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