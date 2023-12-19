Okan Buruk: "Türkiye ve Avrupa'da iddialıyız"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Sparta Prag liginde lider durumda, iç sahada maç kaybetmiyorlar. 3'lü savunma oynuyorlar. Grupta hep 4'lü oynayan takımlara karşı oynadık. Türkiye'de de fazla 3'lü oynayan takım yok, o yüzden bizim için yeni bir deneyim olacak. Amacımız kadromuzu güçlendirebilmek. Hep finalden bahsediyoruz, bunlar şu an bizim için bir hayal. Hem Türkiye hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir" ifadelerini kullandı.