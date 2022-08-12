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Okan Buruk yeni transferler için kararını verdi

Süper Lig'de Giresunspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in ise kadroda yer alması bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Okan Buruk yeni transferler için kararını verdi
Martens ve Torreira

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı.

Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.

Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, Karadeniz temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları nedeniyle ilk haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında süre alamayan 2 futbolcu, Giresunspor müsabakasını da kaçıracak.

Mücadelede sağ bekte Sacha Boey'in forma giymesi bekleniyor.

Gözler yeni transferlerde

Galatasaray'da yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in kadroda yer alması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile son olarak İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Belçikalı forvet Mertens'in lisansları çıkarıldı.

Takımla çalışmalara başlayan iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un hazır görmesi halinde müsabaka kadrosunda yer alabilecek.

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