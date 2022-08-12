Okan Buruk yeni transferler için kararını verdi

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İsveç'in kafası karışık: PKK paçavrası açan sol vekillerin lideri 'ilgim yok' dedi

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya ülkeleri için terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edilerek mutabakat imzalanmıştı. Ülkenin koalisyon ortağı Sol Parti'den bazı isimler PKK flamasıyla poz verdi. Ülkenin başbakanı Andersson, duruma hemen tepki gösterdi. Sol Parti Lideri Dadgostar, yaşanan olayları kabul etmeyerek, ''Bu konuyu üç milletvekiliyle konuşabilirsiniz, benim olaylarla hiçbir ilgim yok'' açıklamasında bulundu.