Okan Buruk'tan golcü oyuncuya sürpriz telefon: "Bize gel"

Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde bulunan Vedat Muriqi ile temasa geçildi.
Galatasaray'ın başına geçmeye hazırlanan teknik direktör Okan Buruk'un bonservisi Lazio'da bulunan Kosovalı golcüyle bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Vedat Muriqi'yi telefonla arayan genç teknik adamın Galatasaray'a gelmesi için golcü oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.
Bilindiği üzere Okan Buruk, Çaykur Rizespor'un başındayken Vedat Muriqi ile birlikte çalışmıştı.