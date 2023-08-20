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Spor

Okan Buruk'tan hakem açıklaması: Genel olarak iyi değildi

Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

00:31 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
0kan Buruk

0kan Buruk

Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

''Bu galibiyetler, hep birlikte oluyor''

''Tüm oyuncularım %100'lerini veriyor. Onlara saha içinde daha çok sahip çıkmamız gerekiyor zaman zaman. Hatalar da oluyor. Bu galibiyetler, hep birlikte oluyor.''

''Genel olarak iyi bir maç yönetmedi''

''Herhalde hiçbir Galatasaraylı bu akşam hakemin performansını beğenmemiştir. Dışarıdan izleyenlerin de beğendiğini düşünmüyorum. Genel olarak iyi bir maç yönetmedi Atilla hoca.''

Hakim Ziyech açıklaması geldi

''Hakim'e hoş geldin demek istiyorum. Uğurlu geldiğini söyledik. Zaten iyi oyunculara sahiptik, daha da iyi bir kadro olduk.''

''Normal planlamamızdan biraz daha erken oynattık''

''Zaha mayıs ayından beri oynamamıştı. Normal planlamamızdan biraz daha erken oynattık. İki maçta gördük ki, onu %100 şekilde sahaya sürmek bizim için daha önemli olacak. Sakatlık gibi önemli bir durumu yok, sadece onu hazırlamak istiyoruz.''



#Okan Buruk
#Galatasaray
#Süper Lig
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