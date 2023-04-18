Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: İnşallah bir sonraki maça yetişir

Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Galatasaray deplasmanda 4-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica kaydetti. Galatasaray puanını 69 yaptı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Alanyaspor galibiyetinin ardından Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk açıklamarlarda bulundu.

"Çok erken gol yedik. İlk yarıdaki ritmimiz çok iyi değildi. Pas hızımızı biraz daha dikine deneyebilirdik. Üçüncü golü attığınız anda maçı bitirme şansınız oluyor. Bugün de böyle oldu. Yolun sonu inşallah şampiyonluk olur."

Icardi açıklaması

İkinci yarının başında oyundan çıkan Mauro Icardi hakkında konuşan Okan Buruk, "Bir sertlik oldu. Zorlanma. Yırtık yok, şu andaki görüntü. Doktorumuz takip ediyor, daha sonra açıklama yapacaktır. İnşallah bir sonraki maça yetişir."











