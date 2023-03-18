Okan Buruk'tan Jesus'a cevap: Canımızı sıkıyor

Play-off konusundaki görüşlerini aktaran başarılı çalıştırıcı, "Bunun kararını verecek olan federasyondur. Herkes bununla ilgili düşünebilir, başvurabilir. Yani ligin artık son 9-10 haftasına gelmişken böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor. Gereksiz böyle bir gündem oluşturuyor. O yüzden bununla ilgili çok fazla da bir şey söylemeyeyim. Zaten federasyon kararını vermişti. Lig oynanıyor. Ayrıca ülke olarak o kadar büyük bir şey yaşadık ki; yani bunların konuşulmasına bile hepimiz üzülerek dinliyoruz. Yani insanlar evlerinden olmuş, ailesini kaybetmiş. İnanılmaz bir acı yaşadık. Bunların arasında futbol hiçbir şey yani. Bu kadar büyük acının arasında futbol nedir ki? Bir maç nedir? Karşılaşma nedir? Lig nedir? Bu kadar büyük bir acı yaşanmış. Bundan bile bir şeyler çıkartmaya çalışan insanlar var. O yüzden tabii ki herkes hakkını arayacak. Herkes isteyecek. Gerçekten burada ne olsa ligi kapatsalar, ligi bitirseler hepimiz eyvallah diyeceğiz. Çünkü bu yaşadığımız acı, insanların yaşadığı acı hiçbir şeyle ölçülemez. Burada ne ligin, ne futbolun hiçbir şeyinin anlamı, önemi kalmıyor” diye konuştu.