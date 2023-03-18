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Spor

Okan Buruk'tan Jesus'a cevap: Canımızı sıkıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus'un, "Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil" açıklamasıyla ilgili konuştu. Buruk, "Kaliteli bir ligimiz var. Ülke futbolumuzun ülkemizin aşağılanması gerçekten canımızı sıkıyor" dedi.

09:57 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus ve Okan Buruk

Jorge Jesus ve Okan Buruk

Okan Buruk, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybettikleri maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un açıklamalarına cevap verdi.


"Gereksiz gündem oluşturuluyor"

Play-off konusundaki görüşlerini aktaran başarılı çalıştırıcı, "Bunun kararını verecek olan federasyondur. Herkes bununla ilgili düşünebilir, başvurabilir. Yani ligin artık son 9-10 haftasına gelmişken böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor. Gereksiz böyle bir gündem oluşturuyor. O yüzden bununla ilgili çok fazla da bir şey söylemeyeyim. Zaten federasyon kararını vermişti. Lig oynanıyor. Ayrıca ülke olarak o kadar büyük bir şey yaşadık ki; yani bunların konuşulmasına bile hepimiz üzülerek dinliyoruz. Yani insanlar evlerinden olmuş, ailesini kaybetmiş. İnanılmaz bir acı yaşadık. Bunların arasında futbol hiçbir şey yani. Bu kadar büyük acının arasında futbol nedir ki? Bir maç nedir? Karşılaşma nedir? Lig nedir? Bu kadar büyük bir acı yaşanmış. Bundan bile bir şeyler çıkartmaya çalışan insanlar var. O yüzden tabii ki herkes hakkını arayacak. Herkes isteyecek. Gerçekten burada ne olsa ligi kapatsalar, ligi bitirseler hepimiz eyvallah diyeceğiz. Çünkü bu yaşadığımız acı, insanların yaşadığı acı hiçbir şeyle ölçülemez. Burada ne ligin, ne futbolun hiçbir şeyinin anlamı, önemi kalmıyor” diye konuştu.


"Ülkemizin aşağılanması gerçekten canımızı sıkıyor"

Jesus'un, "Bana göre ilk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu. Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil" ifadelerine değinen Okan Buruk, "Kaliteli bir ligimiz var. Bunu özellikle buraya gelen oyuncular, çok değerli oyuncular var. Hem ligi, hem ülkeyi, hem oynanan futbolu seviyorlar. Bu kalite dünyanın bir çok yerinde yok. O yüzden ülke futbolumuzun ülkemizin aşağılanması gerçekten canımızı sıkıyor. Biz hem ülke olarak hem futbol olarak bir çok ülkenin ilerisindeyiz. Premier Lig ile karşılaştırıyorsanız farklı tabii ki ama zaten Premier Lig’i görmemiş bir insan olarak oraya görmeyen birinin karşılaştırması da saçma olur" ifadelerini kullandı.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Jorge Jesus
#Okan Buruk
#Fenerbahçe
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