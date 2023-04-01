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Spor

Okan Buruk'tan Lale Orta'ya tepki: VAR hakemlerini alır onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını anlatabilir

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından ise teknik direktör Okan Buruk'tan hakemlere yönelik olarak flaş açıklamalar geldi.

23:23 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk'tan kırmızı kart tepkisi

Okan Buruk'tan kırmızı kart tepkisi

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin ardından ise Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

Maçın genelinde sıkıntımız sonlandırmaktı. Özellikle sağ tarafı çok net şekilde kullandık ama bir türlü oyuncularımızı ceza sahası içinde buluşturamadık. Maç, genel olarak bizim kontrolümüzde gitse de rakibimizin de pozisyonları vardı.

İlk yarı çok net kırmızı kart pozisyonu var. Geçen hafta çok merak ettik Konyaspor maçındaki kırmızı kartı. Bugün yine aynı şekilde net kırmızı kart. Yine VAR çağırmadı. VAR'daki hakem mi çağırmıyor? Yoksa söylüyor mu hakem mi gitmiyor?

Sayın Lale Orta VAR hakemlerini alır, onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını anlatabilir. Biz de öğrenelim. Ben bilmek istiyorum. 2 haftadır Dubois ve Mertens'in ayakları kırılabilirdi. Ayakları kırılması mı gerekiyor kırmızı kart için ?

Daha önce VAR kayıtları açıklandı. Bu çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Bunlar neden verilmiyor? Çok merak ediyorum. Bunu belki bize açıklarlar.




#Galatasaray
#Okan Buruk
#Lale orta
1 saat önce
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